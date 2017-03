Calciomercato Napoli, Giuntoli guarda in casa Roma per il post Ghoulam

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

03/03/2017 08:37

CALCIOMERCATO NAPOLI RUI PALMIERI ROMA / Senza dubbio nel prossimo mercato Napoli estivo De Laurentiis e Giuntoli dovranno lavorare soprattutto sulle fasce, sia in difesa che in attacco. Nel reparto offensivo degli importanti obiettivi da raggiungere saranno i rinnovi di Insigne e Mertens, che continueranno ad alternarsi. Sull'altro fronte invece sarebbe molto utile un sostituto di Callejon. Al momento in rosa è presente Giaccherini, così come Rog, che Sarri ha provato ad adattare. La soluzione ideale però sarebbe riuscire a scovare in fase di calciomercato un giovane di talento in grado di eguagliare lo spagnolo, se non nei tagli perfetti alle spalle dei difensori, almeno nella corsa sulla fascia, dalla difesa all'attacco, per la totalità del match.

Se in attacco risulterebbe decisamente utile un vice Calleti, in difesa le cose si fanno più serie. Il Napoli infatti rischia di perdere almeno uno tra Hysaj e Ghoulam, che hanno alle loro spalle rispettivamente Maggio e Strinic, che non offrono garanzie a Sarri.

Calciomercato Napoli, da Palmieri a Rui: il post Ghoulam è in casa Roma?

Difficile che il Napoli consenta a entrambi i propri terzini titolari di lasciare la piazza azzurra, nonostante le possibile offerte interessanti che potrebbero arrivare. Il nome di Ghoulam è stato accostato al Bayern Monaco e sembra, ad oggi, il candidato principale tra i due a lasciare la rosa di Sarri. Alle sue spalle c'è Strinic, al quale il tecnico si affida soltanto in casi estremi, come squalifiche, turnover obbligato in Coppa Italia o assenza di Ghoulam, come avvenuto per la Coppa d'Africa.

La poca considerazione che si ha del croato lascia pensare alla necessità di un gran colpo sulla fascia, affidandosi magari a un giocatore che conosca già il nostro calcio. Il terzino acquistato sarà infatti chiamato a ricoprire il ruolo di titolare della rosa, dunque Giuntoli potrebbe dare più di uno sguardo alla serie A.

Un calciatore in particolare si è distinto in questo ruolo, mostrando una crescita invidiabile, frutto soprattutto del lavoro certosino del suo allenatore. Si tratta di Emerson Palmieri, che in giallorosso sta stupendo tutti sia in campionato che in Europa League. Dalle brutte prestazioni con il Porto alla titolarità, fino a una possibile ricca plusvalenza, se la Roma accettasse di cederlo.

Se il Napoli volesse però tentare un assalto, sarebbe necessaria un'offerta molto importante. La Roma non rinforzerà di certo una diretta concorrente senza assicurarsi un ammontare più che bastevole per finanziare un nuovo gran colpo. A 22 anni Palmieri rappresenta il futuro ma, guardando ancora in casa Roma, Giuntoli potrebbe tentare anche il colpo Mario Rui, affidandosi a un giocatore di maggior esperienza. Sarri inoltre lo conosce, avendolo allenato a Empoli e, con i lunghi tempi d'adattamento agli schemi del tecnico, ritrovarsi in rosa chi sa già applicarli non sarebbe una cattiva idea.