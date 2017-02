Calciomercato Milan, colpo di scena: super offerta di Cannavaro per Bacca

Lorenzo Polimanti (@oldpoli)

22/02/2017 20:13

CALCIOMERCATO MILAN BACCA TIANJIN / Le ultime ore del calciomercato cinese, che chiude ufficialmente il prossimo 28 febbraio, potrebbero riservare nuovi fuochi d'artificio. In particolare, il Tianjin Quanjian è ancora alla ricerca di un grande attaccante da regalare al tecnico Fabio Cannavaro e parallelamente al nuovo rilancio per Nikola Kalinic della Fiorentina, che però ha più volte ribadito la sua ferma volontà di restare in Italia, si starebbe muovendo con decisione per arrivare a Carlos Bacca. Il colombiano non sta vivendo un gran momento al Milan ed il club cinese, riferisce 'Sky', è partito subito all'assalto mettendo sul piatto una proposta da 12 milioni di euro all'anno. Qualora l'ex Siviglia dovesse accettare, il Tianjin andrebbe poi a chiudere con i rossoneri con un'offerta da poco più di 30 milioni di euro.

Già durante il mese di gennaio c'erano stati i primi abboccamenti, con alcuni sondaggi da parte della società asiatica. Ora, viste le resistenze sul fronte Kalinic e dopo aver sondato altri profili come quello del greco Mitroglou, il Tianjin avrebbe deciso di lanciare un'offensiva più convinta per Carlos Bacca.