PASSENGERS - E' l'anno di Cavani. Cosa succede ad Aubameyang?

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

22/02/2017 20:00

PASSENGERS CALCIOMERCATO STRANIERI EX SERIE A / Torna su Calciomercato.it l’appuntamento settimanale con 'Passengers'. Ecco le ultime notizie di calciomercato in merito agli ex stranieri della Serie A, con i top e i flop della settimana. Amauri a un passo dagli States. Il Liverpool pensa a Obiang. Bene Cavani, Ibrahimovic e Huntelaar. Delude Aubameyang.

Passengers - Notizie di calciomercato degli ex stranieri della serie A

AMAURI (New York Cosmos): accordo trovato tra il club statunitense e l'ex Juventus. L'attaccante brasiliano giocherà negli Stati Uniti. Si attendono solo le visite mediche.

PEDRO OBIANG (West Ham): accostato anche alla Roma, Obiang è entrato nel mirino del Liverpool. Klopp pensa a lui per rafforzare il proprio centrocampo.



TOP DELLA SETTIMANA:

EDINSON CAVANI (Paris Saint-Germain): ottima prestazione contro il Barcellona. Pericolo costante per la retroguardia blaugrana, in grado poi di siglare il definitivo 4-0, che renderebbe a dir poco miracolosa un'eventuale rimonta degli spagnoli.

ZLATAN IBRAHIMOVIC (Manchester United): prestazione maiuscola di Zlatan contro il St. Etienne, mettendo una serie ipoteca sul passaggio del turno con una tripletta.

KLAAS HUNTELAAR (Schalke 04): a 33 anni Huntelaar ha dimostrato di non aver perso il tocco. Contro il Paok entra all'84' ma gli bastano cinque minuti per siglare la rete del definitivo 0-3, importante in vista del ritorno in Germania.

FLOP DELLA SETTIMANA:

PIERRE-EMERICK AUBAMEYANG (Borussia Dortmund): nella sfida contro il Benfica Aubemayang conferma il proprio periodo di forma negativo, sbagliando il rigore dell'1-1, 10' dopo il vantaggio di Mitroglu.