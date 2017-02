19/02/2017 22:37

MILAN FIORENTINA BACCA / 90 minuti per Carlos Bacca in Milan-Fiorentina ma praticamente nessuna occasione da gol. Il pubblico di 'San Siro' non sembra aver apprezzato la prova del colombiano, fischiato nei minuti finali di gara. Per l'ex Siviglia un ritorno in campo, dopo la panchina contro la Lazio, non proprio dei migliori.

M.S.