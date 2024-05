PAGELLE E TABELLINO ROMA-GENOA 1-0: De Rossi su ali d’Angelino, Paredes non in serata

Pagelle e tabellino di Roma-Genoa, match valido per la 37esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/24

ROMA

Svilar 6,5

Celik 5,5

Llorente 5,5

Ndicka 7

TOP Angelino 7: chissà se è stata la sua ultima partita all’Olimpico. Di sicuro, se così fosse, lascia con un ottimo ricordo. Anche in un brutto primo tempo è forse l’unico che ci prova con continuità. Mette dentro tanti palloni, tutti di qualità. Nella ripresa salza ulteriormente il livello, dribbla e salta, sfiora l’eurogol, è grazie a lui che la Roma tiene alto il baricentro e riesce ad attaccare su almeno una delle due fasce. Dall’80’ Mancini sv

Cristante 6

FLOP Paredes 4,5: già prima del rosso si era guadagnato la palma di peggiore in campo. Una conclusione alle stelle dopo l’altra (anche se non è stato l’unico), tantissimi errori tecnici anche in fase di costruzione, palloni persi, passaggi sbagliati. Poi l’espulsione nello spazio di un paio di secondi per doppio giallo ha completato l’opera.

Bove 6

Pellegrini 5. Dal 63′ Dybala 5,5. Dal 91′ Kristensen

Baldanzi 6. Dal 63′ El Shaarawy 6

Lukaku 6,5. Dal 91′ Abraham

Allenatore: De Rossi 6