De Zerbi, arriva l’annuncio UFFICIALE: non ci sono dubbi

Arriva l’annuncio ufficiale sul futuro di Roberto De Zerbi: cosa succede adesso all’allenatore bresciano

Nel valzer degli allenatori, in questo convulso finale di stagione, è entrato a pieno titolo anche Roberto De Zerbi. Il tecnico bresciano dice definitivamente addio al Brighton, dove allenava dall’autunno del 2022.

La conferma, dopo l’ultima giornata in Premier League, è arrivata poco fa, con il post sui social sui canali ufficiali del club britannico, in cui si saluta il tecnico con un “Grazie Roberto“. La separazione apre a questo punto scenari interessanti sul suo futuro, con diverse squadre che potrebbero essere interessate, anche in Serie A. Dopo che oltretutto è stata prontamente smentita, in poche ore, l’eventuale pista Bayern Monaco.