Montero dopo Bologna-Juventus: “Ecco cosa ho detto a Thiago Motta”

Paolo Montero ha parlato dopo Bologna-Juventus: insperato pareggio per i bianconeri andati sotto di tre gol

Debutto con una grande rimonta per Paolo Montero sulla panchina della Juventus. Dopo la partita contro il Bologna, il tecnico bianconero ha commentato la prestazione dei suoi a ‘DAZN’.

“Dopo una vittoria importante come quella ottenuta dai ragazzi mercoledì, mentalmente si cala. Purtroppo abbiamo trovato questo calo affrontando il Bologna, una delle migliori squadre. Poi è uscito l’orgoglio dei ragazzi che hanno dimostrato l’attaccamento che hanno a questa maglietta”.

EMOZIONI – “È una situazione speciale per me, non so come descriverla. Mi hanno dato una gioia molto importante. Da due giorni sono qui, mi hanno accolto benissimo. Per trovare certe vittorie servono gradi uomini: loro per me sono grandi uomini”.

GIUDIZIO SULLA SQUADRA – “Ho trovato una squadra con un buono spirito. Quando non sei dentro è difficile dare un’opinione. Ma ho trovato la squadra bene, non mi sento di parlare di quando non c’ero io”.

ABBRACCIO CON THIAGO MOTTA – “Gli ho fatto i complimenti per la stagione che ha fatto. Noi abbiamo vissuto 45 giorni insieme a Coverciano e l’ho conosciuto lì. È un grande uomo e si merita questo”.