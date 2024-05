Penalizzazione a campionato finito: sentenza dopo la chiusura della stagione

Brutte notizie per il club, la delicata situazione societaria può portare a una nuova penalizzazione: cosa succede

Ci avviamo a fine stagione, con altri verdetti però attesi anche ora che i club andranno in vacanza. E non parliamo tanto del mercato, quanto delle decisioni della giustizia sportiva, che potrebbero emettere alcune pesanti penalizzazioni.

Rischia un nuovo segno meno in classifica l’Everton, in Premier League. Le violazioni a carattere finanziario dei ‘Toffees’ sono già costate un -8 (inizialmente -12, con un successivo “sconto” di 4 punti), che ha complicato la corsa salvezza, poi però risolta ugualmente in maniera brillante e con largo anticipo. La situazione economica del club rimane delicata e anche con diverse cessioni importanti il passivo potrebbe fargli sforare i paletti del -105 milioni di sterline in tre anni. Questo potrebbe comportare una nuova penalizzazione al via della prossima stagione, facendo dunque iniziare la squadra nuovamente in salita.