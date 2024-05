Niente Conte e Gasperini, ritorno a sorpresa per il Napoli

Il Napoli potrebbe scegliere un allenatore a sorpresa per la prossima stagione: niente Conte e Gasperini, ritorno clamoroso

Una panchina per quattro. Il Napoli finora non ha ancora deciso il nome del nuovo allenatore. De Laurentiis sta vagliando una rosa di nomi: Conte è da tempo il sogno degli azzurri, ma la trattativa non è arrivata al rettilineo finale tenendo in piedi anche altre piste.

Sono quelle che portano a Gasperini, Pioli e Italiano, che vanno a comporre un quartetto dal quale dovrebbe uscire il nome del prossimo allenatore dei partenopei. Condizionale d’obbligo perché con De Laurentiis il colpo di scena è sempre dietro l’angolo e perché nelle ultime ore è venuto alla ribalta anche un altro nome.

Si tratta di quello di Claudio Ranieri, protagonista della salvezza del Cagliari. A 73 anni, stando a quanto riferisce la ‘Rai’, potrebbe essere il nome a sorpresa per la panchina dei partenopei.

Calciomercato Napoli, anche Ranieri per la panchina

Stando a quanto riferito dal ‘Tg1’, infatti, l’allenatore del Cagliari è entrato tra i possibili candidati alla guida del Napoli, squadra che ha già guidato ad inizio degli anni novanta.

Una candidatura a sorpresa con l’ex Leicester che è legato alla società sarda fino al 2025 con il presidente Giulini che ha affermato che vuole andrà avanti con lui fin quando se la sentirà. Ranieri nei mesi scorsi aveva dichiarato che Cagliari sarebbe stata la sua ultima squadra prima dell’addio alla panchina. L’interesse del Napoli, se reale, potrebbe fargli cambiare idea: un’ultima sfida, per chi nella sua carriera ne ha vinte tante.