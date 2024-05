Il Bologna domina, la Juve rimonta: spettacolare 3-3 tra Motta e Montero | HIGHLIGHTS

Il Bologna domina per tre quarti di gara, poi fuoriesce il cuore Juve: spettacolare 3-3 al Dall’Ara

E’ la prima di Montero, nonché la prima della Juventus senza il suo vecchio allenatore Massimiliano Allegri. E davanti a questo Bologna dei miracoli i vincitori della Coppa Italia rimontano nel finale e cancellano un primo tempo da incubo.

Thiago Motta, uno dei più accreditati a prendere posto sulla panchina bianconera per la prossima stagione, incarta la formazione di Paulo Montero come meglio non poteva. Sin da subito i rossoblu aggrediscono l’avversario, mettendo in seria difficoltà la difesa. Al secondo minuto di gioco, mentre da fuori lo stadio già sparano fuochi d’artificio per una serata di festa annunciata, Calafiori insacca il primo dei suoi due gol alla Juve, squadra fortemente interessata al suo cartellino. E’ un ottimo biglietto da visita.

All’11’ arriva il raddoppio firmato Castro, attaccante classe 2004 lanciato titolare dal mister per sopperire all’assenza di Zirkzee. Juve in bambola e la reazione tarda ad arrivare. Anzi, si innervosiscono i calciatori, con Miretti e Cambiaso che commettono due ingenuità e si fanno anche ammonire. Arriverebbe anche il 3-0 del Bologna firmato da Odgaard, ma tutto viene annullato per offside. Nel secondo tempo, i gol non mancano e neppure lo spettacolo. Al 53′ arriva la doppietta di Calafiori, ma i padroni di casa si fanno poi sorprendere al 78′ da Chiesa che ispira fiducia ai ragazzi e inizia il rimontone bianconero. Al 83′ Milik disegna una punizione stupenda dal limite, accorciando il distacco sul 3-2; pochi secondi dopo, svarione difensivo e Yildiz ne approfitta, punendo Skorupski da fuori area: è 3-3, Dall’Ara ammutolito. Black out totale per il Bologna, che nel finale rischia anche di perdere. Termina in pareggio. La festa di Thiago Motta e dei suoi ragazzi per l’approdo in Champions League non viene macchiata.

Bologna-Juventus: highlights, tabellino e classifica

BOLOGNA-JUVENTUS 3-3

2′, 53′ Calafiori, 11′ Castro, 78′ Chiesa, 83′ Milik, 84′ Yildiz.

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 93, Milan 74, Bologna e Juventus 68, Atalanta* 66, Roma 63, Lazio 60, Fiorentina* 54, Torino 53, Napoli 52, Genoa 46, Monza 45, Verona e Lecce 37, Cagliari 36, Frosinone 35, Udinese 34, Empoli 33, Sassuolo 29, Salernitana 16

*una partita da recuperare