Incontro imminente con la Juve: decisivo Thiago Motta

La Juventus esonera Allegri e Giuntoli è pronto a chiudere per Thiago Motta: il destino dei big bianconeri passa anche dal nuovo allenatore

La Juventus ripartirà senza Massimiliano Allegri già dalla trasferta di Bologna di lunedì sera, dove ci sarà l’incrocio con Thiago Motta che è il primo candidato a guidare i bianconeri nella prossima stagione.

Nelle ultime due gare del campionato ci sarà invece Paolo Montero, dopo l’esonero di Allegri per il comportamento fuori controllo all’Olimpico nella vittoria in Coppa Italia ai danni dell’Atalanta. Il Dt Giuntoli è pronto a chiudere per Thiago Motta, che comunicherà la sua decisione al patron Saputo dopo la festa Champions per le vie di Bologna. A meno di colpi di scena, l’ex centrocampista italo-brasiliano lascerà gli emiliani per approdare alla Continassa e guidare il nuovo ciclo della ‘Vecchia Signora’.

Calciomercato Juventus, da Rabiot a Chiesa: dentro o fuori per i rinnovi

Thiago Motta sarà il filo conduttore anche nelle scelte di mercato e non solo l’assalto della Juve a Zirkzee e soprattutto Calafiori, gioielli del Bologna che l’allenatore potrebbe ritrovare anche a Torino.

L’attuale tecnico del felsinei ha infatti un ottimo rapporto con Rabiot, maturato ai tempi dell’esperienza al Paris Saint-Germain. Il francese potrebbe quindi restare sotto la Mole nonostante l’addio del mentore Allegri e presto ci sarà l’incontro decisivo con la mamma-agente Veronique. Giuntoli spera ancora di strappare il sì, mentre filtra cauta fiducia per Federico Chiesa che ha manifestato il desiderio di restare in bianconero. Summit imminente anche con l’entourage del numero 7 e nazionale azzurro, con l’obiettivo della Juventus di allontanare un divorzio a parametro zero l’anno prossimo grazie a un prolungamento ponte fino al 2026 alle stesse cifre attuali (5 milioni d’ingaggio). Altrimenti, senza firma, anche Chiesa finirebbe sul mercato.