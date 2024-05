Galosso: “Conte alla Juve 1%. Tra Calafiori e Zirkzee ecco chi è più vicino” | ESCLUSIVO

Il mercato della Juventus entra nel vivo dopo l’addio di Allegri. Da Thiago Motta e Conte a Calafiori e Zirkzee fino a Rabiot: il punto con Galosso

Questa sera la Juventus è di scena a Bologna nel monday night che chiude la 37esima e penultima giornata del campionato di Serie A. Una sfida interessante non solo per il terzo posto e per l’esordio di Montero in panchina, ma anche perché mette i bianconeri di fronte al loro prossimo allenatore.

Salvo sorprese, come vi stiamo raccontando da tempo, la Juventus ha scelto Thiago Motta in panchina. Viene naturale chiedersi se il tecnico italo-brasiliano si porterà qualche pupillo da Bologna. Due i nomi in particolare sul taccuino della Vecchia Signora: quelli di Riccardo Calafiori e quello di Joshua Zirkzee. Di questo e non solo ha parlato a TvPlay nel corso della trasmissione ‘Ti Amo Calciomercato.it’, il giornalista di Tuttosport Daniele Galosso: “Calafiori è un profilo su cui la dirigenza bianconera si è già mossa per tessere la tela con il suo entourage e andare a chiudere l’operazione. Su Zirkzee, invece, la concorrenza è alta: da quello che ci risulta è in vantaggio l’Arsenal per l’olandese”. Rispondendo ad un tifoso che in diretta chiedeva il ritorno di Antonio Conte, il verdetto non ha lasciato scampo: “Dare lo 0% è pericoloso, gli do l’1%… Ma non è nei piani societari in alcun modo. E’ vero che c’era chi vedeva bene un suo ritorno a Torino, ma lo sponsor principale di Conte era Calvo il cui ruolo sta diventando sempre più marginale alla Juve”.

Calciomercato Juventus, Rabiot in bilico: “La frase su Allegri potrebbe pesare”

Con l’arrivo di Thiago Motta, molti giocatori potrebbero perdere il ruolo centrale che avevano con Allegri: “Il centrocampo sarebbe da rivedere in maniera sostanziale: Rabiot e McKennie in un gioco fatto più di palleggio e giocate di prima li vedo piuttosto avulsi dal progetto, basti ripensare al rendimento che aveva Rabiot con Sarri“.

Infine Galosso commenta il post polemico dello stesso francese sull’addio ad Allegri che potrebbe incidere sul suo futuro: “Non è stata una frase banale e potrebbe avere un suo peso. E’ abbastanza imminente un confronto tra la Juve e mamma Veronique: entro la prossima settimana la situazione sarà chiara e definita. La Juventus considera anche di continuare con Rabiot alle cifre attuali, ma le parti devono ancora vedersi e parlarne”.