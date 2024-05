Caos alla penultima di campionato, club denuncia: “Partita truccata”

Finale di campionato infuocato anche in Liga dove il focus è puntato soprattutto sulla corsa salvezza. Una battaglia che potrebbe infiammarsi anche fuori dal campo

Ennesimo weekend fondamentale per decretare gli ultimi verdetti in giro per l’Europa. In questa fase finale della stagione, con i campionati top già decisi a tenere banco sono soprattutto le lotte per non retrocedere.

Lo sanno bene anche in Liga dove potrebbe scoppiare un vero e proprio caso intorno al Cadice, squadra attualmente terzultima e che proprio nel corso dell’ultimo turno infrasettimanale aveva provato ad alimentare le complicatissime e residue speranze salvezza vincendo sul campo del Siviglia.

Una vittoria last minute quella dei gialloblù in terra andalusa che ha però scatenato le ire e i sospetti del Rayo Vallecano, altro club impelagato nella zona calda della classifica.

Bufera sul Cadice: possibile reclamo del Rayo alla Liga

Un gol di Sergi Guardiola in pieno recupero ha regalato tre punti importanti al Cadice contro il Siviglia mercoledì sera, mettendo del pepe sulla zona retrocessione proprio a cavallo delle ultime giornate.

Al netto del verdetto finale in Spagna rischia però di nascere un vero e proprio caso. Secondo quanto evidenziato da Pedro Morata di ‘Radio Marca’ nel programma ‘Directo Gol’ di ‘GolPlay’, il Rayo Vallecano avrebbe sporto denuncia alla Liga per la partita vinta dal Cadice nei minuti di recupero contro il Siviglia.

Stando alla fonte ispanica il Rayo avrebbe ricevuto informazioni 48 ore prima della partita tramite un agente relativamente ad una possibile “partita truccata”. La società biancorossa ha quindi trasmesso queste informazioni e le ha segnalate al Dipartimento di integrità della Liga.

Un successo, quello del Cadice, finito quindi al centro di rumors, voci ed una bufera mediatica, ma che al netto di tutto potrebbe anche risultare vana viste le difficoltà in classifica della compagine delle Canarie.