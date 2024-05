Liverani consiglia la Lazio: “Tchaouna può crescere”. Poi spiega il suo futuro | VIDEO

L’ex tecnico di Lecce e Salernitana Fabio Liverani parla di Tchaouna, accostato alla Lazio, e della lotta salvezza

C’era anche Fabio Liverani tra i protagonisti della tappa romana dell’EA7 World Legends Padel Tour, in corso di svolgimento a Roma.

L’ex allenatore di Lecce e Salernitana ha detto la sua su alcuni giocatori granata accostati alla Lazio: “La stagione della Salernitana è stata negativa per tutti, prima finisce e meglio è. Tchaouna alla Lazio? È un giocatore molto interessante, un 2003 che può crescere tanto, ha forza e corsa, può essere preso per farlo crescere ulteriormente di uno step. Un erede di Felipe Anderson? Come caratteristiche no, sul ruolo se ci adeguiamo a un 3-4-2-1 di Tudor può fare uno dei due trequartisti“.

Sulla corsa salvezza. “Tutti stanno onorando il campionato, fino all’ultima giornata ci si gioca quasi tutto e questo è bello. La terza retrocessa? Ci vuole la palla di vetro… Il Frosinone può avere più chance di salvarsi avendo due risultati su tre ma è difficile fare pronostici”.

Come vede le due finaliste italiane nelle coppe europee? “Per l’Atalanta in Europa League dico 50 e 50, la Fiorentina forse ha il 70%”.

Quando la rivedremo in panchina? “Ancora non ho nulla di certo, spero di poter partire dall’inizio, sarebbe meglio per fare un certo tipo di lavoro. Anche in Serie B, non è un problema di categorie ma di idee”.