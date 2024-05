Incubo Juventus, caos contro il Bologna: “Sospendiamo il match”

Inizio da incubo per la Juventus di Montero e i tifosi tirano in ballo anche Allegri: la partita sul Bologna “è da sospendere”

Senza Allegri, ma con Montero in panchina. Contro il Bologna, nel giorno della festa Champions dei Felsinei, la Juventus si è presentata con un nuovo allenatore.

L’inizio però è stato da horror: in quindici minuti due gol realizzati, uno annullato ed almeno una clamorosa palla gol per i rossoblù che stanno letteralmente dominando in campo. Una situazione che ha fatto esplodere i tifosi sui social ed inevitabilmente c’è molto Allegri tra i commenti dei sostenitori bianconeri e non solo.

C’è chi lo accusa anche per la prestazione di questa sera (“guarda quanti danni ha lasciato”) e chi invece ne approfitta per difenderlo, rimarcando che i problemi della Juve non erano soltanto da riferirsi a lui: “E meno male che il problema era Allegri: tra poco facevano anche il 3-0 e non sono passati neanche quindici minuti. Non ho parole”.

Bologna-Juventus, bianconeri da horror: “Match da sospendere”

Primi quindici minuti di Juve in apnea con il Bologna che arrivava alla conclusione con estrema facilità. Poi la gara si è riequilibrata, ma non per il popolo juventino che è arrivato a chiedere anche la sospensione del match: “Secondo me è meglio sospenderla questa partita”.

E non manca chi si è spinto a pensare anche alla prossima stagione, quando sulla panchina della Juve dovrebbe arrivare Thiago Motta: “Le macerie lasciate da Allegri: Motta dovrà partire da -20”.

Ecco alcuni tweet:

guarda quanti danni hai lasciato @allegri — rebii__² #17maggio (@_diglo) May 20, 2024

Va bene così, senza allegri in panchina anche perdere diventa bello — Riccardo (@_baietto) May 20, 2024

Le macerie lasciate da Allegri, Motta dovrà ripartire da -20… — SIAMO LIBERI (@Horseman003) May 20, 2024

Già mi manca Allegri. #finoallafine — GiuseppeA Falci (@GiuseppeFalci) May 20, 2024

menomale che era allegri il problema, tra poco facevano anche il 3 a 0 e siamo solo al 15esimo io sono senza parole#JuveBologna — SteMaestri (@SteMaestri_off) May 20, 2024

Madre mia quante macerie ha lasciato Allegri ragazzi — Pirlo is my life (@Pirloismylife) May 20, 2024