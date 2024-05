Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 19 maggio 2024

Dalla Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, domenica 19 maggio 2024

In primo piano è la vicenda Inter con la Gazzetta Sportiva che apre con il titolo: “Festa e Caos”. Di spalla c’è la vittoria granata contro il Milan: “Un Toro da Coppe”. E poi: “Motta, ultima sfida con la Juve. Allegri in tribunale”. Infine, in taglio alto il ciclismo: “Ganna superman”.

Anche sul Corriere dello sport apertura dedicata all’Inter: “La resa di Zhang”. In taglio alto invece la Juventus con l’esonero di Allegri: “Allegri, quanto amore”. Di spalla c’è: “De Rossi alza il tiro: ‘Qualcosa va cambiato'”. Quindi in basso il futuro di Gasperini: “Decido dopo la finale”.

Su TuttoSport, invece, si apre con: “La Juve di Motta? Alla francese”. In taglio alto il Torino: “Godo Toro, l’Europa è lì”. Di spalla compare anche qui la questione Inter: “In frantumi la stessa di Zhang”.

Rassegna stampa, 19 maggio: le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri

Dall’Italia all’estero con in Francia L’Equipe che dedica il titolo di apertura al Brest: “La fete avant la tempete”.

In Spagna, invece, As titola in prima pagina: “Arte Guler”. Marca ancora apre con: “Que siga la magia”. Infine, l’Inghilterra con la prima pagina sportiva del Daily Star: “Working Miracles”.