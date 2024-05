De Zerbi agita il mercato degli allenatori: tutto sulla pista Milan | CM.IT

Roberto De Zerbi ha lasciato il Brighton e sono molte le voci che coinvolgono, compresa quella che lo colloca al Milan

L’annuncio dell’addio di Roberto De Zerbi al Brighton dopo poco meno di due anni (arrivò in Premier League nel settembre del 2022 per sostitutire Graham Potter passato al Chelsea), ha scatenato, inevitabilmente, una ridda di voci sul suo futuro.

Altrettanto inevitabilmente, queste indiscrezioni coinvolgono anche club italiani, ancora a caccia di un allenatore per la prossima stagione. Dall’Inghilterra, infatti, si è parlato della Juventus, alle prese con il post Massimiliano Allegri, ma il primo nome della lista per la sua sostituzione è Thiago Motta, tecnico del Bologna avversario di questa sera nella trentasettesima giornata del campionato di Serie A. Nelle ultime ore, invece, è tornata di moda la pista Milan che deve sostituire il partente Stefano Pioli. Anche in questo caso, però, la trattativa più calda è quella imbastita con Paulo Fonseca, ex allenatore della Roma ora al Lille in Ligue 1.

Nel frattempo, il Bayern Monaco ha smentito la possibilità di investire su un mister italiano, cosa che coinvolge anche lo stesso Allegri, e in Premier League qualcosa si muove. Attenzione, infine, anche alla situazione che sta vivendo Xavi al Barcellona. In ogni caso, De Zerbi agita il mercato delle panchine e sono diverse quelle ancora senza proprietario.

Milan-De Zerbi, bocche cucite: ecco cosa sta succedendo

Tornando, però, all’ipotesi Milan, le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it registrano rumorosi silenzi e smentite da parte dell’entourage del 44enne allenatore bresciano. Bocche cucite anche sull’entità della clausola rescissoria, tra chi ritiene che non sia più valido e chi, invece, punta su un forte sconto rispetto alla cifra iniziale di 13 milioni di euro da pagare per liberarlo dal vincolo contrattuale col club inglese. In ogni caso, c’è la forte sensazione che il futuro di De Zerbi si deciderà in fretta, qualunque sia la destinazione: vi terremo aggiornati.