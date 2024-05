Allegri o De Zerbi al Bayern: l’annuncio UFFICIALE fuga ogni dubbio

La presa di posizione non si è fatta attendere ed è arrivata a poche ore dall’annuncio ufficiale sull’addio di De Zerbi al Brighton. Ecco cosa è successo

Una delle notizie più importanti di giornata è stata sicuramente quella relativa all’addio ufficiale tra Roberto De Zerbi e il Brighton. Il club inglese, grazie ad una nota apparsa sul proprio sito, ha reso nota la risoluzione del contratto del tecnico italiano, ora libero di trovarsi un nuovo club.

L’ufficialità, come prevedibile, ha avuto immediatamente un impatto mediatico. A maggior ragione perché maturato in un periodo nel quale non poche panchine aspettano ancora di conoscere i futuri “padroni”. Lo stesso De Zerbi, del resto, è stato accostato in più di una circostanza al Bayern Monaco, che non ha ancora sciolto le riserve in merito al dopo Tuchel. Proprio di questo tema e del possibile ritorno di fiamma dei bavaresi per l’ex tecnico del Sassuolo ha parlato il direttore sportivo del Bayern, Max Eberl.

De Zerbi-Bayern, la smentita di Eberl: “Il nuovo allenatore non sarà italiano”

Come evidenziato dalla Bild, Eberl ha risposto alla domanda di un giornalista di ZDF, che gli ha chiesto se il nuovo tecnico del Bayern possa essere un allenatore italiano. La presa di posizione del ds del club bavarese non si è fatta attendere.

Alla domanda – “Potresti non essere d’accordo se pronostico che il nuovo allenatore del Bayern sia italiano? – Eberl ha risposto con un netto: “Esatto, smentisco”. All’ulteriore richiesta di informazioni del giornalista – “Non è italiano? Quindi non è né De Zerbi né Allegri?” – Eberl ha ribadito: “Era questa la domanda e ho dato una risposta”.

Ora, se effettivamente la posizione del Bayern su De Zerbi dovesse essere questa, non è escluso che il profilo del tecnico italiano ritorni prepotentemente in auge per alcuni club di Serie A. Come evidenziato da calciomercato.it, ad esempio, il Milan continua a tenere d’occhio la situazione De Zerbi, pur avendo messo in cima alle sue priorità altri profili. Staremo a vedere cosa succederà.