De Zerbi, ritorno clamoroso in Serie A: cambio di rotta in panchina

L’addio di Roberto De Zerbi al Brighton apre scenari pazzeschi sul mercato: ritorno in Serie A, cambia tutto

Il calciomercato degli allenatori, che sta già infuocando l’atmosfera e a campionati finiti farà iniziare con il botto la sessione di trasferimenti, entra ancor più nel vivo e si infiamma ulteriormente con l’entrata in scena di Roberto De Zerbi. Il tecnico dirà addio al Brighton, dopo l’ultima gara di campionato contro il Manchester United, così come da annuncio ufficiale del club britannico.

Inevitabilmente, nel valzer delle panchine sarà anche l’allenatore bresciano protagonista, visto quanto bene ha fatto in questi anni e quanto rappresenti un profilo appetibile. Manco a dirlo, anche per il campionato di Serie A. L’accordo per la fine del rapporto tra lui e il Brighton “risolve” anche il problema della clausola a vantaggio del club inglese e dunque apre a scenari vantaggiosi per i nostri club. L’ipotesi di un approdo al Bayern è stata subito smentita dai tedeschi, le quotazioni per rivederlo nel nostro campionato salgono considerevolmente. De Zerbi rimane un profilo gradito al Milan, ma attenzione al cambio totale di scenario per un’altra big.

De Zerbi alla Juventus, il ribaltone di Giuntoli

A sorpresa, De Zerbi potrebbe diventare un nome concreto per la Juventus. Lo riporta, in Inghilterra, il tabloid ‘The Indipendent’, secondo cui i bianconeri a questo punto sarebbero aperti a differenti valutazioni sulla panchina.

Negli ultimi tempi, come vi abbiamo raccontato, il primo obiettivo di Giuntoli per la panchina è sempre stato Thiago Motta. L’allenatore italo-brasiliano la prossima settimana incontrerà la dirigenza del suo club e prenderà una decisione definitiva sulla sua permanenza o meno a Bologna. Tra coloro che attendono questa scelta c’è, appunto, anche De Zerbi: l’ex Shakhtar Donetsk avrebbe messo in stand-by le offerte dall’estero per attendere gli sviluppi della pista Juve.