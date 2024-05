Candela: “Allenatore e ds tornino a cooperare, in passato non si è pensato alla Roma” | VIDEO

Candela torna a parlare di Roma e lo fa lanciando un messaggio molto chiaro verso chi c’è stato. E poi aggiunge sul mercato: “Bisogna fare spesa”

Vincent Candela offre il suo punto di vista sulla Roma che verrà. Dalle mosse di mercato ai calciatori da acquistare, da Abraham ad Angelino.

L’ex terzino all’epoca del secondo scudetto giallorosso ha parlato a margine dell’EA7 World Legends Padel Tour nella capitale: “Ci sono tanti giocatori e la Roma ha bisogno di fare un po’ di spesa. Bisogna partire dal centravanti, un esterno, due terzini che diano garanzie e un centrale. La rosa è già molto importante però servono cinque o sei rinforzi”.

Non può più arrivare sesta la Roma? “No. Sono tre anni che arriva sesta. Non aveva la rosa per vincere il campionato ma secondo quarta o quinta poteva lottare un po’ di più quest’anno, l’anno scorso e due anni fa. La Roma deve tornare in Champions League perché è un altro livello e sono soldi per la società. Anche i tifosi meritano la Champions League”.

De Rossi ha parlato di un giocatore alla Frimpong.

“A Roma si dice ‘grazie…’ Servono i giocatori che saltino l’uomo, che siano veloci e che non si facciano male. Giocatori che vengano qui e che Daniele farà sentire importanti con un senso di appartenenza”.

Quale sarebbe un giovane terzino da inserire nella Roma?

“Non è il mio mestiere. Non posso dare giudizi ma ci sono tanti terzini bravi a basso costo”.

Abraham non va bene come titolare?

“Dopo un anno di stop non punterei tutto su di lui. Il bomber è importante”.

Che consigli dai a Ghisolfi per ambientarsi a Roma?

“Non è facile. E’ un salto di qualità, con tutto il rispetto per il Nizza e il campionato francese. Le aspettative sono tante, allenatore e ds sono le fondamenta. E’ importante che parlino tra di loro e siano cooperativi, perché già è tardi. Bisogna pensare all’AS Roma e non ognuno al proprio come è accaduto in passato. E non si è mai pensato alla Roma, uniti siamo più forti”.

Riscatteresti Angelino?

“Certo. A quel prezzo sì. E’ un ottimo giocatore, è molto bravo. Questo poi lo valuterà l’allenatore che lo vede tutti i giorni, dipenderà anche da Spinazzola. Non serve Roberto Carlos ma un terzino che sappiamo che ci sta”.