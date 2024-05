PAGELLE E TABELLINO INTER-LAZIO 1-1: Thuram annebbiato, samurai Kamada

Voti, pagelle e tabellino di Inter-Lazio, match del Meazza valido per la 37° giornata del campionato di Serie A. Il neo-entrato Dumfries nel finale risponde al vantaggio di Kamada

Alla fine è Dumfries a evitare il ko all’Inter nel giorno della premiazione scudetto per la squadra di Simone Inzaghi. La Lazio si illude con Kamada, prima del pareggio dell’olandese a 3′ dal novantesimo.

Il fantasista giapponese svetta nell’undici di Tudor, mentre Castellanos spreca davanti a Sommer. Barella è l’ultimo ad arrendersi tra i campioni d’Italia, non brillano invece gli altri big Thuram e Calhanoglu. Inter appannata, quasi allo scadere è il neo-entrato Dumfries a salvare Inzaghi. San Siro sold out per la festa tricolore e che per un pomeriggio ha ‘dimenticato’ la spinosa vicenda societaria che vede coinvolto il presidente Zhang e la proprietà cinese.

INTER

Sommer 5,5

Pavard 6,5

Acerbi 5,5

Bastoni 5,5 (64′ Carlos Augusto 6)

Darmian 6 (64′ Dumfries 7)

Barella 7

Calhanoglu 5 (77′ Sanchez SV)

Mkhitaryan 5,5 (64′ Frattesi 5,5)

Dimarco 6,5 (77′ Buchanan SV)

Thuram 5

Lautaro Martinez 6

Allenatore: Inzaghi 5,5 – L’Inter crea ma è poco cinica dalle parti di Provedel. Manca un po’ di lucidità nella ripresa, nell’assalto conclusivo è Dumfries ad evitare la sconfitta nel giorno della passerella finale per la seconda stella.

TOP Inter: Barella 7 – Aggancio magico nella prima frazione che strappa gli applausi di San Siro. Si batte come contasse ancora qualcosa per il campionato, ma è anche tra i pochi a mostrare lucidità in mezzo al campo. Sfiora il pareggio di testa e chiude da regista dopo l’uscita di Calhanoglu.

FLOP Inter: Thuram 5 – Sono in tanti con le batterie scariche in casa nerazzurra: se Calhanoglu è distratto, Thuram non brilla negli ultimi sedici metri e pasticcia palla al piede. In apertura spreca il cioccolatino di capitan Lautaro. Annebbiato.

LAZIO

Provedel 7

Patric 6

Casale 6

Gila 6,5 (78′ Cataldi SV)

Marusic 5

Vecino 6,5

Rovella 6,5 (66′ Guendouzi 6)

Pellegrini 6 (66′ Hysaj 5,5)

Kamada 7,5 (72′ Felipe Anderson 5,5)

Zaccagni 6,5 (72′ Luis Alberto 5,5)

Castellanos 5

Allenatore: Tudor 6 – Lazio con l’amaro in bocca, ripresa nuovamente nel finale. Kamada lancia i biancocelesti che non riescono a trovare però la rete del raddoppio e vengono così puniti a tre minuti dal termine da Dumfries. L’obiettivo Champions adesso si allontana.

TOP Lazio: Kamada 7,5 – Se Provedel mura le offensive dei campioni d’Italia, il nipponico ricama calcio a San Siro e con un colpo da biliardo illude la compagine di Tudor prima dell’incornata finale di Dumfries. Samurai.

FLOP Lazio: Castellanos 5 – Gli manca l’istinto killer per bucare Sommer, sprecando una ghiotta opportunità nel primo tempo. In precedenza sfortunato sulla rete annullata per offside, mentre prima dell’1-1 interista si fa rimontare colpevolmente da Pavard.

Il tabellino di Inter-Lazio: Provedel determinante, Barella a tutto campo

INTER-LAZIO 1-1

32′ Kamada (L); 87′ Dumfries

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni (64′ Carlos Augusto); Darmian (64′ Dumfries), Barella, Calhanoglu (77′ Sanchez), Mkhitaryan (64′ Frattesi), Dimarco (77′ Buchanan); Thuram, Lautaro Martinez. A disposizione: Di Gennaro, Audero, Sensi, de Vrij, Cuadrado, Arnautovic, Klaassen, Asllani, Bisseck. Allenatore: Simone Inzaghi.

Lazio (3-4-2-1): Provedel; Patric, Casale, Gila (78′ Cataldi); Marusic, Vecino, Rovella (66′ Guendouzi), Pellegrini (66′ Hysaj); Kamada (72′ Felipe Anderson), Zaccagni (72′ Luis Alberto); Castellanos. A disposizione: Mandas, Renzetti, Pedro, Immobile, Isaksen, Gonzalez, Lazzari. Allenatore: Igor Tudor.

Arbitro: Sacchi (sez. Macerata)

VAR: Serra

Ammoniti: Casale (L)

Espulsi: –

Note: recupero 2′ e 4′; spettatori 73.148