Juventus, la verità sul forfait di Cambiaso. Nuova chance per Danilo

La Juve di Thiago Motta ospita il Manchester City nella super sfida di Champions League dell’Allianz Stadium

Niente da fare alla fine per Andrea Cambiaso, costretto ad arrendersi questa mattina dopo l’ultima rifinitura pre Manchester City della Juventus alla Continassa.

Il jolly e alfiere di Thiago Motta ha provato nel provino di stamane, ma la caviglia sinistra era ancora dolorante dopo la distrazione rimediata sabato nei primi minuti della sfida di campionato contro il Bologna. Ieri Cambiaso si era comunque allenato con il gruppo alla vigilia dell’incrocio di Champions League e aveva trasmesso buone sensazioni anche a Motta, che lo aveva inserito tra i giocatori recuperati insieme a Douglas Luiz e McKennie. Questa mattina invece il brusco risveglio, con l’ex Genoa non al meglio e con l’allenatore e lo staff medico che hanno preferito anche a scopo precauzionale non peggiorare la situazione in vista del prosieguo della stagione.

Juventus, Danilo tra campo e futuro: il brasiliano titolare contro il City

Cambiaso sarà da valutare nei prossimi giorni in vista della gara con il Venezia e al suo posto questa sera ci sarà quindi Danilo, che sarà dirottato sulla corsia sinistra considerando l’emergenza nel reparto arretrato, con Savona che torna titolare invece sulla fascia opposta.

Serata importante per il capitano bianconero ed ex della partita, in ripresa nelle ultime uscite come dimostra la prestazione positiva (con assist decisivo per la rete di Koopmeiners) contro il Bologna. Nonostante i rumors di mercato la Juventus non vuole privarsi del nazionale brasiliano a gennaio (c’è l’interesse in particolare di Marsiglia e Napoli), anche se la situazione resta comunque da monitorare. Più probabile l’addio in estate per Danilo, quando andrà in scadenza di contratto e difficilmente le parti faranno scattare l’opzione per il rinnovo per un’altra stagione del 33enne difensore.