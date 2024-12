Juventus, infortunio Cambiaso: il comunicato UFFICIALE – Calciomercato.it

L’esterno bianconero si è fatto male durante il match contro il Bologna: gli esiti degli accertamenti di questa mattina

È durata quattordici minuti Juventus-Bologna per Andrea Cambiaso. Già dolorante da qualche minuto, il terzino ha chiesto il cambio ed è stato sostituito dal giovane Rouhi.

Distorsione alla caviglia sinistra la prima diagnosi subito dopo l’uscita dal terreno di gioco: nel tentativo di controbattere una conclusione di Ndoye, la caviglia di Cambiaso ha fatto una torsione innaturale. Il calciatore, dopo le cure dello staff medico, ha provato per qualche minuto a stringere i denti, ma è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco.

Questa mattina il 24enne si è sottoposto agli esami diagnositici al J-Medical per capire l’entità dell’infortunio con la sfida al Manchester City nel mirino. Cambiaso è uno dei calciatori più utilizzati finora da Thiago Motta: venti presenze su venti partite, con soltanto due gare non iniziate da titolare e soltanto due volte sostituito, oltre a quella di ieri sera.

Juventus, infortunio Cambiaso: i tempi di recupero

Ora l’infortunio alla caviglia e questa mattina gli accertamenti che hanno evidenziato “una modesta distrazione capsulo legamentosa della caviglia sinistra” come riportato dal comunicato diramato dalla Juventus.

Nel comunicato è riportato che le condizioni del calciatore saranno monitorate quotidianamente. Difficile il suo impiego in campo contro il Manchester City tra tre giorni, da valutare l’impiego nel prossimo impegno di campionato contro il Venezia, quando molto probabilmente potrà già tornare a disposizione di Thiago Motta.

Il tecnico bianconero dovrà ora valutare le alternative nel caso in cui Cambiaso non potrà essere presente nel match di Champions. Potrebbe esserci Rouhi dal primo minuto, anche se sarebbe l’esordio da titolare per lui che ha un solo minuto fin qui in Europa.