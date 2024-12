Milan ne guai: si ferma Morata, ma non solo

E’ finita al 25esima la partita del centrocampista rossonero. Poi a fermarsi è stato anche Alvaro Morata: il punto della situazione

Piove sul bagnato in casa Milan. La squadra rossonera, nel corso del mach di Champions League, che si sta giocando a San Siro contro la Stella Rossa, ha dovuto effettuare due cambi in pochi minuti per dei problemi di natura muscolare.

A fermarsi sono stati Ruben Loftus-Cheek e Alvaro Morata, entrambi per dei guai muscolari. Paulo Fonseca è stato così costretto ad effettuare due sostituzioni nell’arco di un paio di minuti.

Il primo a dare forfait è stato il centrocampista inglese, che dopo uno scatto è stato costretto a fermarsi per un risentimento all’adduttore destro. Il numero otto, chiamato a sostituire Christian Pulisic, out per una lesione di basso grado al soleo, ha dunque lasciato spazio a Samu Chukwueze al venticinquesimo del primo tempo.

Milan-Stella Rossa, out Morata e paura per Musah: allarme in casa rossonera

Due minuti, dopo, come detto, a dare forfait è stato Alvaro Morata, per un risentimento flessore sinistro. L’attaccante si è accasciato a terra chiedendo il cambio.

Al suo posto, il tecnico portoghese si è affidato a Tammy Abraham. Ma il Milan e Paulo Fonseca hanno rischiato che la situazione fosse ancora peggio. Al momento dell’infortunio di Loftus-Cheek, infatti, anche Yunus Musah aveva avvertito qualche problema, restando a terra e facendo temere il peggio. Dopo qualche minuto, però, il giocatore a ripreso la sua partita normalmente. La situazione infortuni al Diavolo non appare dunque per nulla buona: Morata e Loftus-Cheek raggiungono infatti Christian Pulisic, Alessandro Florenzi, Luka Jovic e Ismael Bennacer (è atteso in campo nei prossimi giorni) in infermeria. Saranno gli esami del caso che verranno svolti nelle prossime ore a dirci la reale situazione dell’attaccante spagnolo e del centrocampista inglese, che rischiano di aver chiuso anticipatamente il 2024. A Fonseca toccherà rivoluzionare nuovamente la squadra, cercando altri equilibri.