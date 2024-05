Caos Inter, è tutto vero: addio Lautaro Martinez

La delicatissima situazione dell’Inter può portare a conseguenze davvero clamorose, come l’addio di Lautaro Martinez

Inizio di settimana cruciale per l’Inter, in cui si saprà per forza di cose qualcosa in più sul futuro del club. Nerazzurri, come noto, che potrebbero passare di mano dal gruppo Suning al fondo Oaktree.

Una situazione che apre interrogativi su come le cose si svilupperanno per i milanesi, freschi campioni d’Italia ma con tante incognite da qui in avanti. Il fondo Oaktree dovrebbe, probabilmente, garantire la continuità tecnica della squadra, confermando la fiducia all’attuale management sportivo. Non è chiaro se però l’Inter dovrà ricorrere a cessioni importanti per sanare la sua posizione finanziaria. E in tal caso, quali giocatori sarebbero destinati a partire tra i big.

Inter, la cessione di Lautaro Martinez il sacrificio necessario per il club: il verdetto

Lautaro Martinez, capitano e capocannoniere, lavora per il rinnovo insieme al club. Ma potrebbe essere proprio lui, paradossalmente, il sacrificato eccellente.

Lo sostengono i votanti del sondaggio quotidiano indetto dalla redazione di Calciomercato.it sul proprio profilo su ‘X’. La cessione di Lautaro sarebbe ritenuta necessaria e prioritaria dal 53,2% dei partecipanti al sondaggio. Segue quella di Thuram, che ha ricevuto il 29.8% dei voti. Meno urgenti quelle di Barella e Bastoni (8,5% dei voti a testa).