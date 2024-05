Perotti a ruota libera: “Dybala etichettato, spero resti a Roma. Soulé da Juve e anche di più” | VIDEO

Le parole di Diego Perotti su Paulo Dybala, Leo Paredes, Valentin Carboni e Matias Soule a margine dell’EA7 World Legends Padel Tour

Diego Perotti è tornato a parlare di Roma e non solo. L’ex attaccante argentino, col giallorosso nel cuore, ha parlato a margine dell’EA7 World Legends Padel Tour in corso di svolgimento nella sua tappa romana al Due Ponti Sporting Club.

Il ‘Monito’ ha iniziato da Paredes, anche lui presente oggi in veste di spettatore: “La stagione è stata molto positiva, gliel’ho detto poco fa. Per me è un orgoglio che la Roma abbia giocatori campioni del mondo come lui e Dybala. Io da argentino ho tanto piacere. Leandro lo conosco dalla prima tappa alla Roma, da quando era piccolo e si vedeva che avrebbe fatto quello che ha fatto vedere. Non mi ha sorpreso il suo livello, i rigori che ha tirato a Leverkusen. Sono giocatori di esperienza e la Roma deve tenerli sicuramente, deve puntare su di loro. Sono sicuro che Daniele il prossimo anno farà molto meglio cominciando dall’inizio della stagione” .

Come vedi il futuro di Paulo Dybala? “Penso che a volte si mettono le etichette ai giocatori, ha avuto sicuramente infortuni, ma come tutti. Paulo non deve dimostrare nulla ed è normale che un giocatore con questa clausola piaccia a tutti. È un giocatore che ha assist, quando è in campo si vede. Io mi auguro da tifoso che rimanga a Roma, mi fa molto piacere con la maglia giallorossa e penso che può dare tanto, poi a volte le scelte non dipendono solo dal giocatore”.

Cosa ne pensi della sua non convocazione con l’Argentina? “Ne parlavo con Leandro prima, faccio fatica a pensare ad una nazionale senza Paulo. Non solo per il nome e per la carriera ma per quello che ha dato nell’ultimo Mondiale, il rigore, la palla rubata a Mbappe. Io l’avrei portato tutta la vita, poi nella testa degli allenatori ci sono cose che non possiamo capire”.

Al suo posto Valentin Carboni: può essere un giocatore da Inter? “Se Scaloni lo ha chiamato c’è un motivo. È un ragazzo giovane, non sarà facile per lui ma i compagni lo accoglieranno bene e l’Inter avrà un ottimo giocatore per la prossima stagione”.

Retegui ti piace? Potrebbe essere utile alla Roma? “Da quando è in Italia lo sto osservando meglio, è un grandissimo giocatore, fare un primo anno così in Italia è difficile, si è adattato molto bene a un calcio tosto. Se la Roma punta su di lui sono contento perché può fare bene con lo stile di gioco che ha”.

Soule invece è pronto per la Juve? “A me quel tipo di giocatore piace da morire. È un giocatore da grande squadra, ha fatto bene al Frosinone con un allenatore che lo ha fatto rendere e lo ha favorito. Questi prestiti fanno bene ma io lo vedo pronto, giocatori che puntano e chiedono palla io li voglio sempre. Alla Juve darà tanto. Da Real? Non lo so se è già da Real, ma ha le qualità e un grande futuro. Poi ha fatto una stagione bene, parlarne così a volte fa peggio. Ma ha tutto per farlo, conosce il calcio italiano ed è della Juve quindi può fare bene là ma può puntare ancora più in alto”.