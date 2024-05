Thiago Motta-Juventus, l’incontro decisivo fissato in settimana

Incontro decisivo per il futuro di Thiago Motta: deciso il giorno, ecco che cosa succederà in casa Juventus

E’ festa grande a Bologna, nonostante il 3-3 pirotecnico e inaspettato contro la Juventus, tutto nel finale. La formazione rossoblu avrebbe potuto vincere davanti al proprio pubblico e chiudere la stagione al Dall’Ara con una vittoria. I fuochi d’artificio sono stati sparati ben prima del triplice fischio. Impossibile contenere la gioia della città. I gol di Chiesa, Milik e Yildiz non hanno comunque rovinato la serata.

Chi potrebbe però smorzare questa festa e il momento magico del Bologna potrebbe essere Thiago Motta, il cui futuro è in bilico. L’allenatore rossoblu è attenzionato dalla Juventus ormai da mesi, come l’erede di Allegri, ormai esonerato per il finale di stagione. L’ex centrocampista della Nazionale italiana è uno degli artefici dei successi della formazione emiliana, capace di andare dopo sessant’anni in Champions League.

Il contratto che lega Thiago Motta al Bologna termina nel 2025, ma chiaramente dopo un’annata del genere non si andrà allo scontro quando le parti si incontreranno e decideranno se proseguire o non proseguire insieme.

Thiago Motta, incontro con il presidente in settimana

Nel post partita, il presidente del Bologna ha specificato ai microfoni di DAZN che il club “farà di tutto per continuare questo percorso insieme a Thiago Motta. Questa settimana ci sarà un incontro con il mister“. A seguito della riunione, le parti comunicheranno ai tifosi la decisione finale, che chiaramente sarà fortemente attesa anche in casa Juventus.

La Juventus, chiaramente, aspetterà l’esito dell’incontro. Come è noto ormai da mesi e come raccolto da Calciomercato.it, Giuntoli ha come primo nome per il futuro della panchina bianconera proprio Thiago Motta. Se il Bologna non riuscirà a trattenere il suo mister per un altra stagione, quella della Champions League, allora il passaggio verso Torino sarà pura formalità.