Thiago Motta-Juve, il Bologna prende posizione: “Rispetteremo la sua volontà”

Il Bologna deve fare i conti con i possibili addii di Thiago Motta e Zirzkee: il direttore sportivo Marco Di Vaio prende posizione

È il momento della festa, con la qualificazione in Champions da celebrare a dovere. Il Bologna è andato oltre le più rosee previsioni e ora può gioire con il popolo rossoblù.

Gioire ma anche programmare perché questa posizione non può che essere un punto di partenza per un progetto ambizioso che potrebbe però perdere due protagonisti. Thiago Motta e Zirkzee, infatti, potrebbero essere arrivati alle ultime due partite con la maglia del Bologna. Per il tecnico italo-brasiliano c’è la Juventus che lo aspetta ormai da mesi, anche se dall’Emilia Romagna non hanno ancora completamente perso la speranza di confermarla, pur nella consapevolezza che sarà difficile.

Il direttore sportivo rossoblù Marco Di Vaio ha parlato a ‘Radio24’ proprio dell’allenatore: “Noi faremo di tutto per trattenerlo, la nostra volontà è ben chiara. Aspettiamo di sederci al tavolo con lui. Ci sono argomenti importanti da mettere su piatto per continuare col Bologna, ma rispetteremo la sua volontà”.

Di Vaio ringrazia Thiago Motta: “Ha cambiato modo di giocare”

Di Vaio ha quindi voluto ringraziare l’allenatore: “Per prima cosa mi sento di ringraziare Motta per quello che ha fatto per il Bologna. Per la sua serietà, per il suo gruppo di lavoro: è migliorato, ha modificato il modo di giocare”.

Infine, si è soffermato su Zirkzee, pur non affrontando l’argomento futuro: “Può diventare un attaccante da tanti gol perché dal punto di vista tecnico è completo. La fame vien mangiando: gli piace fare un gioco bello, ma ora ha capito che si devono fare anche i gol brutti: a volte è uscito arrabbiato dal campo”.