Milan, il bomber rifiuta l’Arabia: assist per Ibrahimovic

Svolta nel mercato del Milan, Ibrahimovic tira un sospiro di sollievo: una concorrente in meno per l’erede di Giroud.

Manca una giornata di campionato di Serie A e il Milan, reduce dalla sconfitta contro il Torino di Ivan Juric, pensa già al futuro. Ormai non è una novità che Stefano Pioli non sarà l’allenatore dei rossoneri la prossima stagione e la lista dei possibili candidati si allunga ogni giorno.

Questa è una decisione che il club deve ponderare bene per evitare scelte affrettate e soprattutto scegliere un profilo che possa far tornare il Diavolo competitivo in Italia e in Europa. Per questo Zlatan Ibrahimovic sarà una pedina fondamentale. L’ex attaccante, infatti, vuole rimanere centrale nel progetto a Milanello e, oltre alla scelta della guida tecnica, spinge per un ulteriore rinforzo proprio in attacco. Infatti, dopo l’addio di Olivier Giroud, già annunciato al Los Angeles FC, tra le priorità dei rossoneri c’è sicuramente la necessità di sostituire il bomber francese con un calciatore giovane, brillante e, soprattutto, con esperienza europea.

Il No alla Saudi Pro League avvicina Sesko al Milan

La prossima sessione di mercato sarà fondamentale per i rossoneri, non solo perché bisogna ricostruire una squadra forte e in forma, ma anche per la presenza, in prima linea, di Ibrahimovic, chiamato a supportare il progetto futuro del Milan. Oltre al colpo in difesa e i vari rinforzi a centrocampo, il club cercherà anche il famoso tassello in più in attacco. Tra i principali candidati, c’è Benjamin Sesko.

Il classe 2003, secondo quanto ha riportato il portale sloveno ‘Nogomania.com’, avrebbe rifiutato l’offerta da parte di due club dell’Arabia Saudita. Il sito parla di “condizioni finanziarie senza precedenti nella carriera di qualsiasi calciatore sloveno. 30 milioni a stagione”. L’attaccante del Lipsia sicuramente si è messo in mostra per le sue qualità ed è per questo che vuole continuare il suo percorso europeo, sognando un top club. Da una parte il club tedesco sarebbe pronto ad offrirgli un nuovo contratto con un ruolo fondamentale nella squadra, dall’altra però l’interesse di società importanti come Liverpool, Arsenal, Chelsea e lo stesso Milan catturano l’attenzione del giovanissimo talento. I rossoneri potrebbero riuscire a portarlo a Milano per 40-50 milioni, spingendo proprio sul salto di qualità che il calciatore è pronto a fare. Ma prima c’è l’Europeo e Sesko sarà tra i protagonisti con la sua Slovenia.