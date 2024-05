Marotta pianifica l’Inter del futuro: “Pensiamo a nuove strategie”

Durante la cena di gala al Castello Sforzesco hanno parlato Marotta, Inzaghi e Zanetti: le dichiarazioni sul futuro dell’Inter

Giornate complicate in casa Inter che da domani potrebbero cambiare proprietà. Oaktree, infatti, può escutere il pegno se Zhang non pagherà il dovuto o ci sarà un accordo su una proroga.

Intanto continuano i festeggiamenti per la seconda stella e questa sera l’appuntamento era al Castello Sforzesco per la cena di gala. Durante l’evento ha parlato l’amministratore delegato Giuseppe Marotta: “Riconfermarsi è difficile, ma stiamo pensando già a nuove strategie. Alzeremo l’asticella: non abbiamo paura perché siamo l’Inter”. Il dirigente ha poi parlato del suo ritiro: “Nel 2027 avrò 70 anni, ma se le cose continuano così sarà difficile smettere. È una bella famiglia, difficile non continuare”.

Inter, parlano Inzaghi e Zanetti: “Il segreto sono i ragazzi”

Oltre a Marotta, hanno parlato anche Inzaghi e Zanetti. Il tecnico dell’Inter ha affermato: “Il segreto sono i ragazzi. Come momento particolare della stagione mi viene in mente Lecce-Inter: la Juve era vicina, è stata una vittoria fondamentale”.

Infine, Zanetti: “C’è tanta strada da fare insieme e tanto da vincere. I ragazzi hanno senso di appartenenza: tutti hanno dato il loro contributo e per questo abbiamo vinto”.