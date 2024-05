PAGELLE E TABELLINO DI TORINO-MILAN 3-1: vendetta Rodriguez, Tomori è un disastro

Ecco le pagelle e i voti di Torino-Milan, match delle ore 20.45, valevole per la trentasettesima giornata di Serie A

Un Milan con la testa già in vacanza viene sconfitto dal Torino. Difesa ancora una volta da incubo, con Fikayo Tomori decisamente il peggiore in campo.

La squadra di Ivan Juric vince così con il netto risultato di 3 a 1: a sbloccare la partita è Zapata, poi il tris arriva con i gol di Ilic e Rodriguez, quest’ultimo sicuramente il migliore.

Ecco i voti:

TORINO

Milinković-Savić 6

Tameze 5,5

Buongiorno 7 – Dall’80’ Lovato s.v.

Masina 6,5

Bellanova 7 – Dal 74′ Lazaro s.v.

Linetty 6

Ilić 7

Rodríguez 7,5 – Dal 60′ Vojvoda 6

Ricci 5,5

Pellegri 6,5 – Dal 74′ Sanabria s.v.

Zapata 7,5

All. Juric 7

MILAN

Sportiello 5,5

Kalulu 5

Thiaw 4,5

FLOP Tomori 3,5 – Ha staccato la spina ormai da un po’ di partite. Non è un caso se contro il Cagliari, Pioli lo manda in panchina dopo la dormita con il Genoa. Stasera pasticcia fin da subito e si perde le marcature in area di rigore. Prima Zapata e poi Ilic segnano, colpendo di testa, senza alcuna opposizione. Nella ripresa c’è sempre il suo zampino (perde il contrasto con Zapata) nel terzo gol. Appare anche nervoso. Da quando è tornato dall’infortunio, l’inglese non è più lo stesso e nelle ultime sfide è un vero disastro.

Terracciano 5 – Dal 65′ Florenzi 6

Reijnders 6

TOP Bennacer 6 – Ha il merito di trasformare alla perfezione il rigore che potrebbe riaprire la partita. Lo calcia spiazzando Milinkovic-Savic. Da tenere in mente per il futuro, considerando i tanti penalty sbagliati in questa stagione, alcuni anche decisivi. Dal 77′ Pobega s.v.

Musah 5,5 – Dal 77′ Giroud s.v.

Pulisic 6

Jović 5

Okafor 6 – Dal 60′ Leao 6

All. Pioli 4,5

TABELLINO

TORINO-MILAN 3-1

TORINO (3-4-1-2): Milinković-Savić; Tameze, Buongiorno, Masina; Bellanova, Linetty, Ilić, Rodríguez; Ricci; Pellegri, Zapata. A disp.: Gemello, Popa; Dellavalle, Djidji, Lovato, Savva, Sazonov; Ciammaglichella, Lazaro, Silva Pertinhes, Vojvoda; Kabić, Okereke, Sanabria. All.: Jurić.

MILAN (4-3-3): Sportiello; Kalulu, Thiaw, Tomori, Terracciano; Reijnders, Bennacer, Musah; Pulisic, Jović, Okafor. A disp.: Maignan, Mirante; Bartesaghi, Calabria, Caldara, Florenzi; Adli, Pobega, Zeroli; Giroud, Leão. All.: Pioli.

GOL: 25′ Zapata (T), 41′ Ilic (T), 46′ Rodriguez (T), 54′ Bennacer su rigore (M)

AMMONITI: 94′ Ricci (T)

ESPULSI:

Arbitro: Feliciani di Teramo.