Scoppia il caso durante Bologna-Juventus: “Sta giocando contro”

Quasi un’intera partita da dimenticare per la Juventus che è andata sotto di tre gol contro il Bologna e nel mirino finisce un senatore: “Sta giocando contro”

Peggior inizio non poteva esserci per Paolo Montero: il debutto alla guida della prima squadra della Juventus è stato un vero e proprio incubo per quasi tutto il match.

Il Bologna è andato avanti di tre gol e ha letteralmente dominato l’incontro dal primo minuto di gioco fino al 75′. Non è un caso se dopo appena quindici minuti i rossoblù avevano già segnato tre gol (una rete annullata) e ne potevano fare almeno un’altra. Una situazione complicata che ha fatto infuriare i tifosi della Juventus che sui social hanno trovato più di un colpevole, prima dell’incredibile rimonta finale.

Tra i tanti, c’è anche il capitano, Danilo, che non ha certo fornito la sua miglior prestazione in bianconero. Così numerosi tifosi si sono scagliati contro di lui, accusandolo di essere “il peggior capitano della Juventus”.

Bologna-Juventus, accusa a Danilo: “Gioca contro”

Ma c’è anche chi va oltre e lancia accuse molto più pesanti: “Danilo è uno che sta giocando palesemente contro” ha twittato un tifoso della Juventus.

Le critiche comunque sono tante per il brasiliano con qualcuno che invita Montero a sostituirlo e chi, invece, guarda al futuro e dà un suggerimento a Giuntoli: “Deve essere cacciato”. Un parere condiviso da tanti, come il tifoso che sentenzia: “Neanche in Serie B può giocare”.

Danilo peggior capitano della storia della Juventus #BolognaJuve — Eugenio Iannelli (@Eugeggio1) May 20, 2024

Montero: cambia Danilo che non c’è in campo, ascoltami — Odisseo 🏛️✝️⚪️⚫️ (@Ulixesdj) May 20, 2024

Danilo (quanto è gobbo danilone) è ad esempio uno che sta giocando palesemente contro. #BolognaJuve — Massimo Merlo (@MassimoMerlo1) May 20, 2024

Danilo peggior capitano della storia recente bianconera lo possiamo dire o qualcuno si offende? — Mr Twītter Calcio (@dannycrane20181) May 20, 2024

togliere fascia e titolarità a Danilo da giugno per favore — Daniele (@lSOH3L) May 20, 2024

danilo non può giocare in serie b ma ricordiamo colpa di allegri — #RDZalMilan (@CiauEngioier) May 20, 2024

Bologna Juve: Danilo in tutta la sua mediocrità.. — @Roby56100668 (@Roby561006681) May 20, 2024