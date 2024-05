Inter, De Boer: “Con uno-due acquisti può vincere la Champions. Zirkzee? Ecco dove lo vedrei”

L’ex allenatore dell’Inter Frank De Boer a margine dell’EA7 World Legends Padel Tour ha applaudito Inzaghi e ha detto la sua sul futuro di Zirkzee

Ex allenatore dell’Inter, ex centrocampista del Barcellona e dell’Olanda. Frank De Boer è stato oggi tra i protagonisti della tappa romana dell’EA7 World Legends Padel Tour che ha chiamato al Due Ponti Sporting Club alcuni grandi ex calciatori.

Lo stesso De Boer ha parlato a margine dell’evento, partendo ovviamente dall’Inter che ha stravinto il campionato: “Sono fantastici e hanno giocato benissimo, i complimenti vanno a Inzaghi e anche per i tifosi è fantastico quello che hanno conquistato. Lì ho grandi ricordi, è bello per me vedere che sono dove vogliono essere e sono tra i migliori al mondo”.

Il calcio italiano è ancora al top? “Ogni anno è difficile rimanere al top. Il calcio italiano sta facendo molto bene ora ma anche la Germania, Premier e Liga sono ancora i più importanti ma l’Italia è molto più vicina”.

Inzaghi è l’allenatore giusto per vincere ancora e magari alzare la Champions? “Inzaghi è un grande allenatore, stanno giocando un bel calcio da vedere, è un ottimo mix, se riusciranno a prendere uno o due giocatori in più potranno magari stare al top, lo hanno già fatto nell’ultima stagione continuando così. Magari torneranno in finale o riusciranno a vincerla, ma ci sono tante squadre forti, tutte vogliono la stessa cosa. Sarà difficilissimo, ma sono sulla strada giusta”.

Su De Rossi. “Ha cambiato la mentalità, sa cosa aspettarsi dai giocatori, ha il dna della Roma ed è anche una fantastica persona”.

Zirkzee fuori dai convocati per gli Europei. “Non ce l’aspettavamo, è che stanno tutti bene gli altri. E se stanno tutti bene l’Olanda può vincere con tutti, anche perdere con tutti”.

Koopmeiners? “Ha già fatto molto bene. La cosa bella di lui è che ha una grande mentalità ma sa anche segnare, e c’è bisogno di gol”.

Quale club sarebbe migliore per Zirkzee? Premier, Inter o Milan? “Ho grande rispetto per l’Arsenal, hanno la pazienza, ad esempio l’hanno avuta con Arteta che non era partito bene. In certi club così sei già fuori. E ha giocato molto bene negli ultimi due anni, anche l’Inter gioca bene. Se devo dire qualcuno preferisco l’Arsenal, perché hanno la pazienza di aspettarlo e dargli fiducia”.