Allegri torna subito in panchina: “È in pole”

Il livornese potrebbe tornare presto ad allenare. Ecco quando la Juventus ha deciso per l’esonero immediato

È un susseguirsi di rumors, come prevedibile, sul futuro di Massimiliano Allegri, ovviamente in attesa di novità sulla disputa legale con la Juventus in merito a un possibile licenziamento per giusta causa.

Il suo mentore Galeone sostiene che il livornese voglia rimanere in Italia, ma ad oggi la pista saudita è decisamente quella più quotata. Per Sisal “è in pole“, tanto che quota a 2,50 il trasferimento di Allegri nella Saudi League. Se non Arabia, per i bookmakaers sarà comunque sempre estero. A 4,50, con arrivo entro il prossimo 1° agosto, è quotato il Bayern Monaco, anche se il Ds dei bavaresi Eberl ha detto chiaramente che il nuovo allenatore non sarà italiano.

Poi c’è l’Italia. Stando ad ‘agipronews’, l’ex tecnico bianconero ha qualche chance di permanenza in Serie A. Quotato a 6,00 il ritorno al Milan, dove Allegri è già stato tra il 2010 e il 2014 vincendo uno Scudetto nel 2011. Alle spalle dei rossoneri il Napoli, dato a 7,50. Infine c’è l’opzione Allegri Ct di una Nazionale, che viene quotata a 9,00.

Tornando al suo esonero, come raccolto da Calciomercato.it la decisione della società di Exor “è maturata nel momento in cui il tecnico ha mostrato in mondovisione il proprio disappunto nei confronti di Cristiano Giuntoli, intimandolo di lasciare il terreno di gioco durante i festeggiamenti”.