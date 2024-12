Gol e proteste: la reazione di Fonseca dopo il pareggio

La Stella Rossa ha trovato il gol dell’uno a uno con Radonjic al 68esimo: ecco cosa è successo dopo la rete dell’ex Torino

E’ arrivato il gol della Stella Rossa al ventitreesimo del secondo tempo con Radonjic. Un gol, che sembrava davvero nell’aria, a San Siro e che ovviamente non è andato giù a Paulo Fonseca.

Il tecnico portoghese si è arrabbiato per la rete dell’ex Torino, prima di andare a protestare con il IV Uomo. Dopo quanto successo a Bergamo, l’ex Lille si è lamentato, verosimilmente, per una scelta arbitrale che non ha convinto nemmeno San Siro, che come il suo mister ha pensato ci fosse fallo ai danni di Yunus Musah. Riguardando le immagini, però, la spinta sull’americano, che perde il pallone, sembra regolare. L’arbitro, Gil Manzano, non ha comunque avuto dubbi sul concedere il gol ai serbi.

Milan-Stella Rossa, Musah protagonista: il Diavolo protesta per un rigore

Qualche minuto prima lo stadio e i giocatori del Milan avevano protestato ancora: stavolta per un rigore non concesso.

Il testone, in area di rigore, ai danni ancora di Musah, sembra esserci. In questa circostanza c’è stato anche un check del VAR, ma l’arbitro spagnolo non è tornato indietro, confermando la decisione di non assegnare il penalty per il Milan