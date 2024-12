Juve-City, il gesto di Thiago Motta a Conceicao. Koopmeiners fa arrabbiare lo Stadium

Prestazione ancora poco convincente da parte del centrocampista olandese. Il tecnico ‘carica’ il folletto portoghese

Risultato fermo sullo 0-0 tra Juventus e Manchester City nel big match di Champions League all’Allianz Stadium, tutto esaurito por l’occasione.

Tanto possesso palla e poche occasioni all’intervallo, con Yildiz a spaventare nella prima parte Ederson, mentre nel finale di tempo è Di Gregorio a ipnotizzare Haaland, lanciato a rete dalla splendido filtrante di De Bruyne. La Juve si affida alle folate del suo numero 10 e di Francisco Conceicao, con quest’ultimo toccato duro a inizio partita e che ha fatto tremare Thiago Motta e tutti i tifosi bianconeri. Il folletto portoghese si è prontamente ripreso, cercando come al solito di dare la scossa alla manovra della ‘Vecchia Signora’. L’ex Porto ha perso un pizzico di lucidità nella seconda parte del primo tempo, con Motta che lo ha caricato con una pacca sulla spalla dopo una palla persa dall’ex Porto davanti la panchina.

Juventus-Manchester City, Koopmeiners non brilla e il pubblico rumoreggia

Conceicao resta un elemento determinante per questa Juventus e il Dt Giuntoli ha praticamente ufficializzato nel pre partita la permanenza dell’attaccante anche al termine della stagione.

Il numero sette ha una clausola da 30 milioni di euro e la dirigenza bianconera spera di ottenere uno sconto dai ‘Dragoes’ dopo l’arrivo in prestito oneroso (7 milioni più bonus) dell’ultima estate. Chi continua invece a non convincere del tutto è Koopmeiners, anche stasera in ombra dopo essersi sbloccato sul piano realizzativo nel precedente match contro il Bologna. L’olandese ha sbagliato un paio di palloni banali e in alcune circostanze rallentato lo sviluppo dell’azione, provocando qualche brusio dalle tribune dell’Allianz Stadium.