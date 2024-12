Pagelle e tabellino Juventus-Manchester City 2-0: Gatti monumentale, Haaland irriconoscibile

Voti, top e flop del big match dell’Allianz Stadium valevole per la prima fase di Champions League

JUVENTUS

Di Gregorio 7,5

Savona 6,5

Gatti 8

Kalulu 7

Danilo 7

Locatelli 7

Thuram 6,5 (69′ McKennie 7)

Conceicao 6,5 (69′ Weah 6,5)

Koopmeiners 5,5

Yildiz 7 (84′ Mbangula SV)

Vlahovic 7,5 (84′ Douglas Luiz SV)

Allenatore: Thiago Motta 7,5

TOP Juventus: Gatti 8 – Invalicabile dentro l’area bianconera, un muro! Mentre dalla parte opposta è decisivo con la sforbiciata volante che propizia l’1-0 di Vlahovic. Una delle migliori prestazioni in maglia bianconera: rinnovo (a un passo) strameritato.

FLOP Juventus: Koopmeiners 5,5 – Primo tempo anonimo e dove sbaglia tutto, con il pubblico che rumoreggia quando l’olandese rallenta per l’ennesima volta l’azione. Cresce nella ripresa, ma siamo ancora ben lontano dal ‘Robocop’ ammirato all’Atalanta.

MANCHESTER CITY

Ederson 5

Walker 4,5

Ruben Dias 5

Gvardiol 4

Lewis 5

Bernardo Silva 5

Gundogan 6,5

De Bruyne 6

Doku 6

Haaland 4

Grealish 5 (87′ Nunes SV)

Allenatore: Guardiola 4,5

TOP Manchester City: Gundogan 6,5 – Mente e bussola degli inglesi, ma non basta per evitare una nuova batosta a Guardiola. Catalizza palloni su palloni e pennella sotto l’incrocio: solo uno strepitoso Di Gregorio gli strozza l’urlo in gola.

FLOP Manchester City: Haaland 4,5 – Irriconoscibile e spento, Gatti (monumentale) e Kalulu gli mettono la museruola. Ha la palla del vantaggio, ma si fa ipnotizzare da Di Gregorio. Notte da dimenticare per il ‘Vichingo’ norvegese.

Champions League, il tabellino di Juventus-Manchester City

JUVENTUS-MANCHESTER CITY 1-0

53′ Vlahovic

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Danilo; Locatelli, Thuram (69′ McKennie); Conceicao (69′ Weah), Koopmeiners, Yildiz (84′ Mbangula); Vlahovic (84′ Douglas Luiz). A disposizione: Perin, Pinsoglio, Rouhi, Fagioli, Adzic. Allenatore: Thiago Motta

Manchester City (4-1-4-1): Ederson; Walker, Ruben Dias, Gvardiol, Lewis; Bernardo Silva, Gundogan, De Bruyne; Doku, Haaland, Grealish (87′ Nunes). A disposizione: Ortega, Hudson, Simpson-Pusey, Wilson-Esbrand, Wright, O’Reilly, Kovacic, McAtee, Foden, Savinho. Allenatore: Guardiola

Arbitro: Turpin (Francia)

VAR: Delajod

Ammoniti: Bernardo Silva (M), Di Gregorio (J)

Espulsi:

Note: recupero 1′ e ; spettatori 40.890