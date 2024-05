Vittoria e addio: l’annuncio di Guardiola dopo i festeggiamenti

Le dichiarazioni di Pep Guardiola dopo la conquista della Premier League del suo Manchester City. Può davvero cambiare squadra

Non è riuscito a bissare la Champions League, venendo eliminato dal Real Madrid, ma in Premier League non ha sbagliato. Pep Guardiola festeggia l’ennesimo trofeo della sua fantastica carriera.

Il campionato inglese, quest’anno, è stato conquistato solo all’ultima giornata grazie ad un super avversario come l’Arsenal, al quale non sono bastati 89 punti. I Citizens hanno così gioito facendone ben 91, solo due in più, frutto di 28 vittorie e 7 pareggi.

La prossima stagione, l’obiettivo del Manchester City sarà chiaramente ancora quello di vincere tutto e proverà a farlo sempre con Pep Guardiola in panchina, ma dall’estate del 2025 tutto potrebbe cambiare.

Manchester City, futuro Guardiola: il punto della situazione

Il contratto dello spagnolo scadrà fra poco più di un anno e non è per nulla detto che arrivi il rinnovo, anzi. Le parole di oggi a margine della vittoria della Premier League mettono paura ai Citinzens:

“La realtà è che sono più vicino a partire che a restare – afferma l’ex giocatore del Barcellona -. Abbiamo parlato con il club e la mia sensazione è che adesso voglio restare, ma durante la stagione parleremo per il futuro e vedremo”. Parole che chiaramente fanno sognare tutti gli altri tifosi che sperano di poter vedere Guardiola sulla panchina della propria squadra. Chissà se anche in Italia lo stia facendo qualcuno.