Riecco Massara, nuova avventura in rossonero

Nuova avventura in rossonero per Frederic Massara: primi contatti in corso

Insieme a Paolo Maldini è stato uno degli artefici delle recenti stagioni del Milan, con i rossoneri tornati stabilmente a giocare la Champions League e campioni d’Italia due stagioni fa.

Ricky Massara ora potrebbe ripartire dalla Francia. Il Rennes infatti sta avviando una vera e propria ristrutturazione e come sottolinea ‘Foot Mercato’ è molto probabile che il club bretone e l’attuale direttore sportivo Florian Maurice si separino quest’estate. Dalla Francia sottolineano che il Rennes è alla ricerca di un nuovo direttore sportivo per la prossima stagione e avrebbe messo gli occhi proprio su Massara.

Apprezzatissimo per il lavoro fatto al Milan, Massara sarebbe molto vicino al Rennes. L’ex dirigente rossonero, che parla anche francese, potrebbe ripartire dalla Bretagna, in un club che veste ancora di rossonero. L’altro candidato è Gregory Lorenzi, stimato per quanto fatto con il Brest. Con Massara però sarebbero già partiti i primi contatti e la possibilità di vederlo in Francia sarebbe piuttosto concreta.