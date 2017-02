Juventus-Palermo, Diego Lopez: "Ottimo primo tempo. Non abbiamo fatto toccar palla a Dybala"

17/02/2017 23:17

JUVENTUS PALERMO DIEGO LOPEZ / Sconfitta alla 'Juventus Stadium' per il Palermo di Diego Lopez. Il tecnico dei siciliani ha commentato il 4-1, subito a Torino: "Si è fatto un ottimo primo tempo. Siamo riusciti a non far prendere il pallone a Dybala per tutta la prima fase di gioco. Dobbiamo cercare di eliminare gli errori individuali. Dybala è stato bravissimo sulla punizione. Secondo me hanno segnato solo per errori nostri. Dobbiamo cercare di migliorare per non fare questi regali".

DIFESA A TRE - "Potevamo far male a loro con questo modulo, soprattutto sulle fasce. Ho cercato di mettere un centrale per far sì che Rispoli e Aleesami spingessero di più"

OTTIMISMO - "Si sono fatte cose importanti. Noi siamo riusciti ad arrivare in porta diverse volte. Balogh deve fare gol però. Tridente offensivo in crescita? Mi sono piaciuti molti. Sallai non lo conoscevo, è un giovane che deve crescere. Ha fatto una buona partita come Balogh. Non bisogna fermarsi".

M.S.

M.S.