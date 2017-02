Calciomercato Fiorentina, tutti vogliono Bernardeschi...soprattutto Allegri!

17/02/2017 08:46

CALCIOMERCATO FIORENTINA BERNARDESCHI FUTURO - Un'altra perla, questa volta contro il Borussia Mönchengladbach, sul palcoscenico internazionale dell'Europa League. Federico Bernardeschi, con la sua punizione millimetrica alli'incrocio dei pali, ha determinato l'importante successo di ieri sera della Fiorentina in Germania allo 'Stadion im Borussia-Park', nella gara di andata dei sedicesimi della competizione. Un gol pazzesco, che consente ai 'Viola' di Paulo Sousa di mettere una seria ipoteca sul passaggio di turno, spianando il discorso per il match che andrà di scena all' 'Artemio Franchi' di Firenze. La dirigenza dei toscani, conosce benissimo il valore del 23enne di Carrara e sta spingendo per blindarlo: Bernardeschi per ora aspetta a firmare il rinnovo con la Fiorentina (attuale scadenza giugno 2019), pur spendendo parole d'amore per la società che lo ha visto crescere, (accogliendolo all'età di 12 anni) e respingendo il discorso relativo alle offerte arrivate.

Calciomercato Fiorentina, Bernardeschi piace a mezza Europa: Allegri lo vorrebbe alla Juventus o...all'Arsenal!

Già, perché di offerte concrete dalla Cina per Bernardeschi ne son già arrivate e sono stare, per ora, rispedite al mittente come lo stesso Pantaleo Corvino ha sottolineato. Questo però non vuol dire assolutamente che il discorso relativo al calciomercato sia chiuso. Anzi. La prossima estate, il giovane talento della Nazionale italiana tornerà sicuramente ad essere uno dei nomi più caldi: Inter, Milan, Juventus, Chelsea, PSG, Bayern Monaco e alcuni club asiatici, torneranno certamente alla carica. In particolare, il giocatore piace moltissimo a Massimiliano Allegri, attuale tecnico dei bianconeri. Questo significa che la 'Vecchia Signora' potrebbe spingere forte sull'accelerato per tentare di strappare l'ala ai rivali 'Viola'. Ma non solo. Dato che il nome del 49enne trainer di Livorno è tra i maggiori accreditati per raccogliere l'eredità di Arsene Wenger sulla panchina dell'Arsenal, non è a questo punto da escludere che con un suo eventuale trasferimento a Londra, anche i 'Gunners' si tuffino testa e corpo su Bernardeschi. Insomma, un assalto da tutte le direzioni per il calciomercato Fiorentina, che cercherà in tutti i modi di proteggere il suo gioiello.

F.S.