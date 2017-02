PAGELLE E TABELLINO DI SAMPDORIA-BOLOGNA: Muriel-Schick, lampi blucerchiati. Verdi indiavolato

Bruno De Santis (@Bruno_De_Santis)

12/02/2017 20:01

PAGELLE TABELLINO SAMPDORIA BOLOGNA PROMOSSI E BOCCIATI / La Sampdoria batte il Bologna grazie alle reti di Muriel e Schick (doppietta). Decisivo il rigore dubbio assegnato a 10 minuti dalla fine con i rossoblu avanti 1-0. La squadra di Donadoni fornisce una prestazione tutta cuore, impreziosita dalle giocate di Verdi. Male Regini e Masina.

SAMPDORIA

Viviano 6 - Nel primo tempo può solo raccogliere dalla rete il bolide di Dzemaili. Per il resto ordinaria amministrazione.

Bereszynski 6,5 - E' il più propositivo dei suoi. Prova più volte l'affondo e i suoi cross mettono in appresione la retroguardia rossoblu.

Silvestre 6 - I pericoli del Bologna arrivano per lo più dagli esterni, dalle sue parti controlla Destro prima e Sadiq poi quasi sempre con efficacia.

Skriniar 5,5 - Poco reattivo in occasione della rete di Dzemaili: si perde Destro che può mettere dietro per Verdi.

Regini 5 - Cliente scomodo Verdi ed, infatti, non lo prende mai. Puntato spesso, non riesce mai a vincere un duello. Resta negli spogliatoi nell'intervallo (Dal 46' Dodò 6 - Meglio del suo compagno, almeno obbliga Verdi a restare nella sua metà campo)

Linetty 5,5 - Non riesce mai a farsi vedere in avanti e fatica anche nella fase di contenimento. Passo indietro rispetto allo standard abituale. (Dal 46' Djuricic 6 - Propositivo, entra subito del match. Manca però il cambio di marcia).

Torreira 6 - Fa qualcosa in più rispetto al compagno di reparto pur senza strafare.

Praet 5,5 - Da lui ci si aspetta qualcosa di più. Gioca sotto ritmo e non riesce mai ad illuminare. Ci prova al 68', ma il tiro è impreciso.

Bruno Fernandes 6 - Parte bene, sempre nel vivo del gioco. Al 4' serve a Muriel un ottimo pallone che il colombiano spreca. Con il passare dei minuti sembra spegnersi e Giampaolo lo cambia. (Dal 58' Schick 7 - Fatica ad entrare in partita, poi si accende all'improvviso. Dopo il pareggio di Muriel, ha una prateria davanti a sé e non sbaglia siglando il gol del vantaggio. Nel finale da un suo cross nasce anche la terza rete).

Quagliarella 6 - Il più volitivo, senza però il guizzo vincente. Ci prova in più di un'occasione, si fa vedere, lotta. Delizioso assist di tacco a Bruno Fernandes. Un'unica grande pecca: non punge.

Muriel 6 - Fallisce la palla del vantaggio al 4' e questo sembra condizionarlo nel resto della gara. Ha l'occasione di riscattarsi dagli undici metri e non sbaglia. Freddo.

All.: Giampaolo 6 - Squadra troppo compassata rispetto ad un Bologna sceso in campo con il coltello tra i denti. Comanda quasi sempre il gioco, ma la Samp sembra mancare del guizzo decisivo, della cattiveria necessaria per andare a riprendere la gara. Poi il rigore fa scoccare la scintilla e arriva anche la vittoria.

BOLOGNA

Da Costa 6 - Quasi mai chiamato in causa nel primo tempo, brividi in avvio di ripresa per un'uscita maldestra. Poi si supera sulla conclusione ravvicinata di Bruno Fernandes. Nulla può sui gol blucerchiati.

Torosidis 6 - Parte da esterno destro, poi è costretto a giocare da centrale per l'uscita di Maietta e non sfigura. Sbaglia solo una volta, nel posizionamento in occasione del gol di Schick, ed è quella decisiva.

Oikonomou 6 - Titolare last minute per l'infortunio nel riscaldamento di Gastaldello, si fa trovare pronto. Attento nelle chiusure.

Maietta 6 - Il tempo di prendersi un giallo e farsi male. (Dal 13' Mbaye 6 - Entra a freddo ma dà subito il suo contributo, coprendo le spalle a Verdi che si propone molto in avanti. Sfortunato l'autogol nel finale).

Masina 5,5 - Soffre le discese di Bereszynski, soprattutto nel primo tempo. Gara di contenimento con qualche patema d'animo di troppo.

Dzemaili 6,5 - Il bolide con il quale apre il match è da applausi. Goleader a sorpresa del campionato rossoblu, ormai ha abituato a numeri da bomber.

Pulgar 6 - Soffre Bruno Fernandes che galleggia tra le linee ma assicura comunque un buon contributo in fase di interdizione. Protagonista suo malgrado dell'azione del rigore.

Donsah 6 - La sfortuna gli nega la gioia del gol nel primo tempo, con il palo che respinge il suo tiro. Per il resto ottima guardia in fase di copertura.

Verdi 7 - E' il migliore dei suoi. Salta l'uomo con facilità, soprattutto nel primo tempo, fornisce a Dzemaili la palla del vantaggio. Nella ripresa dà un buon contributo in fase di ripiegamento e sfiora il gol colpendo la traversa su punizione. (Dall'85' Di Francesco sv)

Destro 6 - Mai pericoloso, salva la prestazione mettendo lo zampino (anzi, la testa) nell'azione del gol di Dzemaili. Fuori nel primo tempo per infortunio. (Dal 45'+2' Sadiq 6 - In campo quando la sua squadra bada unicamente a difendere. Ci prova in contropiede, fermato da Viviano).

Krajci 6 - Si vede poco e soffre in fase di ripiegamento. Quando ha la palla tra i piedi dà l'impressione - purtroppo per il Bologna solo quella - di poter mettere in crisi la retroguardia blucerchiata.

All.: Donadoni 6 - La sfortuna non abbandona i suoi con tre infortuni (uno addirittura nel riscaldamento), un palo e una traversa. La squadra però mostra di avere carattere. Va in gol e difende con le unghie il vantaggio fino al rigore inventato da Fabbri: altra prova del periodo no. Dopo la squadra va in tilt. Unica pecca: ripresa troppo di contenimento.

Arbitro Fabbri 5 - La gara non dà grandi problemi fino all'80' quando assegna un inesistente calcio di rigore per un presunto fallo di mano di Pulgar. In realtà la palla va sul fianco del rossoblu. Inizialmente Fabbri assegna l'angolo, poi mal suggerito dall'addizionale Marinelli, indica il dischetto del rigore scatenando le proteste furiose del Bologna.

TABELLINO

SAMPDORIA-BOLOGNA 3-1

SAMPDORIA (4-3-1-2): Viviano; Bereszynski, Silvestre, Skriniar, Regini (Dal 46' Dodò); Linetty (Dal 46' Djuricic), Torreira, Praet; Fernandes (Dal 58' Schick); Quagliarella, Muriel. All. Giampaolo

BOLOGNA (4-3-3): Da Costa; Torosidis, Oikonomou, Maietta (Dal 13' Mbaye), Masina; Dzemaili, Pulgar, Donsah; Verdi (Dall'85' Di Francesco), Destro (Dal 45'+2 Sadiq), Krejci. All. Donadoni

ARBITRO: Fabbri

MARCATORI: 18' Dzemaili (B), 82' Muriel rig. (S), 83' Schick (S), 88' Mbaye aut. (S)

AMMONITI: 11' Maietta (B), 45' Mbaye (B), 63' Schick (S), 72' Torreira (S), 81' Torosidis (B), 93' Dzemaili (B)

ESPULSI