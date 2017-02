Cagliari, Isla: "L'esperienza alla Juve? Chiedo scusa a mamma..."

12/02/2017 14:17

CAGLIARI ISLA JUVENTUS / Due anni alla Juventus senza mai lasciare il segno. L'avventura di Mauricio Isla a Torino non è stata esaltante: "Non sono stato all'altezza. Mi dispiace perché ho deluso mia mamma che mi ha cresciuto facendo tanti sacrifici e le chiedo scusa. Non ho dato più del 60%".

Quest'oggi, però, avrà modo di riscattarsi affrontandola nel posticipo serale col Cagliari: "Se segno esulto e faccio un balletto con Sau", ha spiegato l'esterno cileno sulle frequenze di 'Radiolina'.

D.G.