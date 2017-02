Calciomercato Roma, Pradè: "Nessun malumore di Torreira, sarà il nostro futuro"

02/02/2017 23:01

CALCIOMERCATO ROMA TORREIRA PRADE / "Non c'è nessun malessere da parte di Torreira, metteremo tutto a posto. L'uruguaiano sarà la base di partenza per il nostro futuro", ha assicurato Daniele Pradè ai microfoni di 'Sky Sport' dove ha fatto il punto del calciomercato svolto dalla Sampdoria: "Siamo soddisfatti del nostro mercato - ha proseguito il dt doriano - E' vero che è partito Pedro Pereira, che ci ha mostrato l'intenzione di tornare nel suo paese, ma siamo felici perché abbiamo preso Bereszynski, un ragazzo del '92 della Nazionale polacca molto interessante, uno che ha il senso del lavoro. Abbiamo riscattato Djuricic, sul quale crediamo molto, e abbiamo fatto due buone operazioni per il futuro con Verre e Simic. Con l'allenatore siamo al punto di partenza con un programma preciso".

Sul fronte Torreira, come vi abbiamo svelato, la trattativa per l'adeguamento contrattuale è in stand-by, con Roma e Siviglia che sono alla fienstra.

D.G.