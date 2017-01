20/01/2017 17:26

FIORENTINA ZARATE - Mauro Zarate non fa parte della lista dei convocati della Fiorentina per l'anticipo di domani contro il Chievo. Un'esclusione che inevitabilmente fa pensare ai rumors di calciomercato degli ultimi giorni che vogliono l'argentino vicino all'addio al club viola. Nelle prossime ore potrebbero esserci ulteriori novità sul futuro dell'ex Lazio e Inter, nel mirino in particolare del Watford di Mazzarri.



G.M.