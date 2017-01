Corsa scudetto, Adani: "Vi spiego perché a Roma c'è poco entusiasmo"

16/01/2017 11:10

NEWS ROMA ADANI / In diretta su 'Radio Deejay', l'ex difensore ed ora opinionista di 'Sky', Daniele Adani, risponde a chi gli chiede del poco entusiasmo che si respira a Roma, sponda giallorossa, nonostante i risultati che hanno riportato la formazione di Luciano Spalletti ad un solo punto, ma con una gara in più, dalla capolista Juventus. "Sono squadre che purtroppo stanno vivendo le frustrazioni di questi anni dove hanno spinto, ma non hanno vinto - esordisce Adani - La Juventus però ha insegnato come si vince e le altre lo stanno mettendo in pratica in questa stagione".

L.P.