Lazio-Atalanta, Gasperini: "Sono stato minacciato. Espulso per par condicio"

15/01/2017 17:26

LAZIO ATALANTA GASPERINI / L'Atalanta di Gasperini esce sconfitta dall''Olimpico'. Il tecnico biancoceleste, espulso nel corso del secondo tempo, ha commentato il ko contro la Lazio, arrivato dopo il vantaggio firmato Petagna: "Bisognava compensare dopo l'espulsione di Inzaghi, non penso ci fossero gli estremi. Sono stato cacciato per par condicio. Ci è stata mancanza di rispetto nei nostri confronti. E' dall'inizio della partita che sono stato minacciato di essere cacciato. Non c'era alcun motivo perché venissi espulso"

NIENTE RIDIMENSIONAMENTO - "Abbiamo fatto un buon primo tempo anche se non eravamo brillantissimi. Abbiamo fatto qualche regalo. Usciamo sconfitti ma non ridimensionati. La gara poteva andare certamente in un'altra maniera".

GIOVANI - "Il mercato fino a questo momento è stato solo in uscita. Se si vuole restare in alto non ci si può affidare solo ai ragazzi di 18-19 anni".

SCONTRO DIRETTO - "Dopo il 2 a 1 ci siamo disuniti. Poi è mancato un po' tutto ma fino al rigore sembrava che potessimo vincere noi nonostante non fossimo brillantissimi. E' chiaro che perdendo uno scontro diretto la classifica si ridimensiona".

PERSONALITA' - "Usciamo con grande fiducia per le prossime partita. La delusione è legata al fatto che si poteva fare diversamente. Passerà tutto in un giorno".

M.S.