TABELLINO E PAGELLE DI UDINESE-ROMA: Nainggolan stratosferico, Dzeko sbaglia tutto

Valerio Pantone

15/01/2017 17:04

PAGELLE TABELLINO UDINESE ROMA PROMOSSI BOCCIATI: Il centrocampo super della Roma domina ed espugna Udine: straordinaria la prova di Nainggolan, autore del gol partita, e di Strootman. Bocciato soltanto Dzeko, che fallisce più volte la rete della tranquillità. In casa friulana, si salvano in pochi: oltre a Karnezis, De Paul e Samir. Da dimenticare le prestazioni di Jankto e Fofana.

UDINESE

Karnezis 6,5 – Subito reattivo sul tentativo sottomisura di El Shaarawy, tiene a galla i suoi specie nel secondo tempo quando dice no al diagonale di Dzeko.

Faraoni 5 – Chiamato a sostituire l’infortunato Widmer, viene subito messo alle strette da Nainggolan e El Shaarawy che spesso agiscono sulla sua zona di competenza. Ingenuo il fallo di mano in occasione del penalty poi fallito da Dzeko.

Danilo 5,5 – Un pò in difficoltà con Dzeko, gli prende le misure con il passare dei minuti anche perchè il bosniaco accusa il colpo dopo il rigore sbagliato.

Felipe 5 – Si fa sorprendere troppe volte inizialmente dagli inserimenti centrali degli uomini di Spalletti. Prova a rimediare con un colpo di testa che chiama Szczesny ad un intervento provvidenziale.

Samir 6 – Un pò bloccato dalla presenza di Bruno Peres, regala qualche spunto interessante nel secondo tempo, ma poi con l’attacco pesante deciso da Delneri torna a limitarsi alla fase difensiva.

Fofana 5 – Troppo timido nei primi quarantacinque minuti, viene sovrastato dal palleggio e dal dinamismo dei centrocampisti giallorossi. Sbaglia tantissimo anche nella ripresa, come forse mai gli era mai capitato finora.

Kums 5,5 – Fatica ad ostacolare Nainggolan che a tratti appare imprendibile. Si limita al compitino senza però riuscire a prendere per mano il pallino del gioco. Dal 74’ Ewandro 5,5 – Dovrebbe dare il passo ai suoi, ma con scarsi risultati.

Jankto 5 – L’esterno che sa far male alle big, arretra troppo il suo raggio d’azione e così viene imbrigliato bene dall’asse destro della Roma Manolas-Bruno Peres. Evanescente, non entra mai di fatto in partita. Dal 53’ Perica 6 – Sicuramente più intraprendente dei suoi compagni d’attacco, trova sulla sua strada il muro granitico della Roma.

De Paul 6 – Dopo le difficoltà iniziali della squadra, prova a trovare la giusta collocazione in campo tra le linee della difesa romanista. La sua prestazione, tuttavia, vive di fiammate.

Zapata 5,5 – E’ l’unico che fisicamente riesce bene a contrastare i tre centrali giallorossi. Viene allargato da Delneri con l’ingresso di Perica. Alla lunga però incide poco sul match. Dal 70’ Halfredsson 5,5 – Il suo ingresso serve a rinforzare il centrocampo per l’ultimo quarto d’ora, ma anche lui combina davvero poco contro la supremazia in mediana dei giallorossi.

Thereau 5 – Non al meglio della condizione, sbaglia spesso la scelta della giocata negli ultimo venti metri. Prova ad allargare le maglie dell’attenta difesa romanista, ma alla fine trova pochissimi sbocchi.

All. Delneri 5 – Partenza shock con la Roma che potrebbe quasi chiudere la partita in pochi minuti. Dopo l’errore di Dzeko dal dischetto, la squadra prova a reagire ma non riesce a ripetere la buona prova disputata contro l’Inter anche per i meriti dell’avversario.

ROMA

Szczesny 6,5 – Come domenica scorsa è fondamentale sullo 0-1 nel respingere il colpo di testa a botta sicura di Felipe e subito dopo il destro di De Paul. Secondo tempo più tranquillo, grazie anche all’ottima prova di tutto il reparto arretrato.

Manolas 6,5 – Al rientro dopo l’infortunio, non appare proprio a suo agio nella difesa a tre nonostante non commetti particolari sbavature.

Fazio 7 – Ormai le sue prestazioni non fanno più notizia. Leader incontrastato della retroguardia romanista, cerca di prendersi anche qualche licenza offensiva, a conferma del suo ottimo stato di forma.

Juan Jesus 6,5 – Confermato titolare dopo Genova, entra bene subito in partita dimostrando di aver ormai assimilato le direttive tattiche e tecniche di Spalletti. A volte troppo irruento nei contrasti, si rende protagonista di preziose diagonali difensive.

Bruno Peres 6 – Molto attivo nella prima mezz’ora, pecca ancora troppo spesso nei cross e in alcuni fraseggi stretti con i compagni.

Paredes 6,5 – Ha il duro compito di sostituire De Rossi, specie nel lavoro di interdizione davanti alla difesa. Nell’impostazione garantisce sempre aperture di qualità, ma ogni tanto si dimentica di coprire lo spazio tra le linee. Più pratico nella ripresa dove sbriglia diverse situazioni potenzialmente insidiose.

Strootman 7,5 – Solitamente prezioso in fase di non possesso, oggi fa vedere subito di avere il piede caldo fornendo due assist alla ‘Totti’ prima per Dzeko e poi per Nainggolan, che firma l’1-0. Conferma i progressi di domenica scorsa conquistando tantissimi palloni nel secondo tempo. Fantastico nel mandare per due volte davanti al portiere Dzeko che però non chiude il match.

Emerson Palmieri 6 – Non soffre particolarmente la fase difensiva, cerca di spingere sulla corsia sinistra senza troppa continuità.

Nainggolan 8 – E’ prima caparbio nell’offrire un pallone d’oro per El Shaarawy che Karnezis respinge, poi finalizza alla perfezione l’ottimo suggerimento di Strootman, firmando la rete del vantaggio. Generoso come sempre nell’abbassarsi sulla linea mediana e nel far ripartire con qualità l’azione dei suoi. Che giocatore!

El Shaarawy 6 – Senza Salah e Perotti, la Roma si affida a lui per la trasferta di Udine. Nainggolan gli regala subito una buona palla ma Karnezis gli chiude lo specchio della porta. Poi è abile a conquistarsi il penalty che però Dzeko fallisce. Dopo un buon avvio però il suo contributo perde efficacia. Dal 63’ Totti 6 – Regala subito un pallone magico per Nainggolan che per poco non arriva all’appuntamento con lo 0-2, ma rischia di combinare la frittata su un errato disimpegno difensivo.

Dzeko 4,5 – Ha subito una chance sull’assist di Strootman, ma calcia sopra la traversa. Che non sia la sua giornata ideale lo conferma quando fallisce il rigore del possibile 0-2. Da quel momento la sua partita prende tutt’altra piega nonostante qualche timido tentativo verso la porta di Karnezis. A dieci dalla fine fallisce ancora da due passi il gol che sarebbe stato della tranquillità. Poco dopo ci riprova ma questa volta Karnezis gli chiude lo specchio della porta. Giornata da dimenticare.

All. Spalletti 7 – Seconda vittoria esterna di fila nonostante le assenze e i mancati arrivi dal mercato. La squadra domina nel primo tempo ma non chiude l’incontro, soffrendo però meno del previsto nel finale di gara. La difesa si conferma solidissima anche oggi e il centrocampo una garanzia assoluta. La rincorsa alla Juve continua…

Arbitro Damato 6 – Al 16esimo qualche dubbio sulla posizione di Dzeko (giudicata regolare dall’assistente) che appare al di là della linea difensiva dell’Udinese. Poco dopo appare esserci il penalty a favore dei giallorossi per il fallo di mano di Faraoni sul tocco di El Shaarawy: corretta la decisione del direttore di gara. Al 44esimo proteste dell’Udinese per un contatto sospetto in area giallorossa tra Zapata e Fazio: il colombiano cade ma forse in ritardo e l’arbitro lascia, forse giustamente, proseguire il gioco.

TABELLINO

UDINESE-ROMA 0-1

Udinese (4-3-1-2): Karnezis; Faraoni, Danilo, Felipe, Samir; Fofana, Kums (dal 74’ Ewandro), Jankto (dal 53’ Perica); De Paul, Zapata (dal 70’ Hallfredsson), Thereau. A disp.: Scuffet, Perisan, Angella, Ali Adnan, Heurtaux, Lucas Evangelista, Balic, Matos. All. Delneri..

Roma (3-4-1-2): Szczesny; Manolas, Fazio, Juan Jesus; Bruno Peres, Paredes, Strootman, Emerson; Nainggolan, El Shaarawy (dal 63’ Totti); Dzeko. A disp.: Alisson, Lobont, Vermaelen, Mario Rui, Seck, Gerson, Frattesi, Tumminello. All. Spalletti.

Arbitro: Damato di Barletta

Marcatori: 12’ Nainggolan (R),

Ammoniti: 40’ Juan Jesus (R), 75’ Felipe (U), 77’ Fofana (U)

Espulsi: