Calciomercato Juventus, Allegri: "Sto aspettando la decisione di Evra"

CALCIOMERCATO JUVENTUS ALLEGRI EVRA / Nel corso della conferenza stampa odierna alla vigilia di Fiorentina-Juventus, Massimiliano Allegri ha avuto modo di toccare anche alcune tematiche di calciomercato. In particolare il tecnico bianconero si è soffermato sul futuro di Evra, che è seguito dal Valencia e non solo: "Non mi dà assolutamente fastidio perché con Patrice che, oltre ad essere un grande professionista, è un uomo. Abbiamo parlato serenamente: sta valutando e sta aspettando. Anche io quindi sto aspettando la sua scelta, ma non dà alcun problema e non crea turbativa".

Allegri ha poi 'blindato' due giovani della sua rosa: "Mattiello e Mandragora hanno recuperato dai rispettivi infortuni e difficilmente andranno via perché in questo momento è meglio che rimangano con la Juventus".

