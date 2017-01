Calciomercato Napoli, rinnovo Mertens: le cifre della clausola

14/01/2017 00:11

CALCIOMERCATO NAPOLI MERTENS / Napoli alle prese con il rinnovo di Dries Mertens. Il talendo belga, con il contratto in scadenza nel 2018, non ha ancora trovato l'accordo con De Laurentiis, che sta valutando il miglior modo per blindarlo. Le parti, infatti, stanno lavorando per accorciare i tempi e per trovare un compromesso che possa soddisfare tutti.

Inoltre, riporta 'Sky', nel nuovo contratto non mancherà una clausola rescissoria valida solo per l'estero. Il presidente starebbe pensando di inserire una cifra di circa 35 milioni di euro per la Cina, mentre per i club europei che vorranno acquistare il 'Folletto belga' sarà imposto un costo di 50 milioni. Il Napoli attende da tempo il rinnovo di Mertens, ma il calciatore ha spesso ribadito la sua volontà di restare in maglia azzurra.

M.D.A.